« Tout le monde meurt » : ce prochain film d’horreur se dévoile et ça va être sanglant !

"The Monkey", scénarisé et réalisé par Osgood Perkins d’après une nouvelle de Stephen King, se dévoile dans une première bande-annonce. Theo James, Elijah Wood et Tatiana Maslany sont au casting.

The Monkey, le nouveau film d'Osgood Perkins

Stephen King est l’un des auteurs dont les œuvres ont été le plus souvent adaptées au cinéma. En 2025, on pourra découvrir un nouveau long-métrage basé sur sa nouvelle Le Singe, publié en 1980. Intitulé The Monkey, le film s’intéressera à un mystérieux jouet qui commence à semer la destruction autour de lui après avoir été récupéré par des frères jumeaux dans un grenier.

The Monkey va très certainement être l’un des films d’horreurs les plus attendus de 2025. Car il s’agit de la nouvelle proposition d'Osgood Perkins. Ce dernier a marqué les esprits cette année avec Longlegs. Ce film a récolté plus de 100 millions de dollars au box-office mondial, en faisant tout simplement le plus gros carton en salles pour un film d’horreur indépendant sur les dix dernières années.

Une bande-annonce sanglante pour le long-métrage

Metropolitan Films a mis en ligne la première bande-annonce de The Monkey. Les images nous dévoilent à peine le terrifiant jouet au centre de l’histoire, qui provoque la mort de différents personnages de façon toutes plus horribles les unes que les autres. Le personnage incarné par Tatiana Maslany annonce d'ailleurs la couleur en déclarant : « Tout le monde meurt. » Le trailer montre aussi les principaux membres du casting du film. Theo James, alias Eddie dans The Gentlemen, y incarne les jumeaux Hal et Bill. À ses côtés, on peut donc voir Tatiana Maslany, mais aussi Elijah Wood.

Tout le monde meurt, c’est la vie.

Tout le monde meurt, c'est la vie.

Mais ça fait chier.#TheMonkey le 19 février au cinéma.

La date de sortie également révélée

En plus d’avoir été scénarisé et réalisé par Osgood Perkins, The Monkey a été produit par James Wan. Un nom que les fans d’horreur reconnaîtront sans doute, étant donné son implication dans de nombreux films du genre. La bande-annonce de The Monkey nous dévoile aussi la date de sortie du film. Celui-ci arrivera au cinéma en France le 19 février 2025.