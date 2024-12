The Monkey : découvrez un extrait fou du nouveau film du réalisateur de Longlegs

Produit par James Wan et écrit et réalisé par Osgood Perkins, "The Monkey" est l’un des films d’horreur les plus attendus de 2025. Son scénariste et réalisateur vient d’en dévoiler un extrait qui va faire grimper encore un peu plus l'impatience autour du long-métrage.

Osgood Perkins revient avec The Monkey

En 2025, les fans de Stephen King auront encore l’occasion de découvrir une nouvelle adaptation de l’une de ses œuvres. Il s’agira du film The Monkey, basé sur sa nouvelle Le Singe, publiée en 1980. Le long-métrage nous fera suivre l’histoire de deux frères forcés de se réconcilier afin de stopper un jouet maléfique leur ayant appartenu, qui provoque une série de morts toutes plus atroces les unes que les autres.

En plus d’être adapté d’un livre signé de celui considéré par beaucoup comme le maître de l’horreur, The Monkey a été produit par un spécialiste des films du genre : James Wan. Et il a été écrit et réalisé par Osgood Perkins. Ce dernier a déjà frappé fort cette année avec Longlegs, qui a été le plus gros succès en salles pour un film d’horreur indépendant des dix dernières années.

Le premier extrait du film donne le ton

The Monkey a donc de solides arguments pour plaire. Le trio Stephen King-James Wan-Osgood Perkins a de quoi être alléchant pour les fans de films d’horreur, qui sont sans doute impatients de découvrir la nouvelle proposition du cinéaste derrière Longlegs. Et pour faire grimper encore un peu plus l’attente autour du long-métrage, Osgood Perkins vient de dévoiler un extrait exclusif de son film (visible en tête d’article).

L’extrait en question nous fait suivre une femme réveillée en pleine nuit par un bruit étrange. Cette dernière sort de son lit armée d’un pistolet et explore sa maison pour en trouver l’origine. Mais elle connaît une série de mésaventures qui la conduisent vers une horrible mort. Toutefois, la scène est coupée juste avant que l’on ne voie sa mort. Osgood Perkins apparaît alors à l’écran pour nous expliquer qu’il faudra se rendre au cinéma pour voir la suite. Une manière de teaser son long-métrage.

Le film sortira en février

The Monkey sortira dans un peu moins de deux mois. En France, il arrivera dans les salles le 19 février 2025. Et on peut noter que d’autres adaptations d’œuvres de Stephen King sont attendues pour cette même année.

Réalisé par Edgar Wright et Glen Powell, une nouvelle version de The Running Man sortira au cinéma le 19 novembre 2025 dans l’Hexagone. Réalisé par Mike Flanagan, The Life of Chuck devrait également sortir en 2025. Il sera dévoilé le 30 mai en Amérique du Nord. Ce qu’il signifie qu’il devrait arriver dans les salles françaises le 28 mai 2025.