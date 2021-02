The Mother : Jennifer Lopez fait équipe avec Netflix

La comédienne et chanteuse Jennifer Lopez devrait logiquement jouer dans le film « The Mother » produit par Netflix. Ce n'est d'ailleurs pas le seul projet qu'elle va entreprendre avec la plateforme.

Netflix engage Jennifer Lopez

La comédienne Jennifer Lopez devrait prochainement jouer dans The Mother, un film produit par Netflix. Côté mise en scène, Niki Caro, la réalisatrice du récent Mulan, serait en négociations pour diriger The Mother. Également produit par Jennifer Lopez, le long-métrage se concentre sur l'histoire d'une assassin mortelle qui sort de sa cachette pour venir en aide à sa fille qu'elle a abandonnée des années auparavant, pour la protéger des dangers de sa vie. Même si rien ne vient encore confirmer cette information, Jennifer Lopez devrait logiquement jouer ce rôle principal. Une opportunité un peu différente du reste de sa carrière, davantage axée vers les comédies romantiques.

Le showrunner de Lovecraft Country, Misha Green est actuellement en train d'écrire le scénario, aidé par Andrea Berloff (NWA : Straight Outta Compton). En plus de Netflix, les boîtes Vertigo Entertainment et Nuyorican Productions se joignent à la production de The Mother. Pas de date de sortie pour le moment.

Et de deux !

Mais The Mother n'est pas le seul projet Netflix sur lequel est engagée l'actrice. Comme l'a rapporté Variety en décembre dernier, elle sera également au casting d'une adaptation du livre à succès The Cipher. Également produit par Netflix, le projet se concentre sur une agent du FBI qui se retrouve dans une poursuite stratégique avec un tueur en série. Entre assassin et agent du FBI, J.Lo se lance vers de nouveaux horizons. Notamment connue au cinéma pour ses prestations Un mariage trop parfait ou Coup de foudre à Manhattan, elle apparaît de plus en plus dans des films plus sombres et plus violents !

Outre ces deux productions Netflix, Jennifer Lopez sera également prochainement à l'affiche de Marry Me avec Owen Wilson en salles le 12 mai (si tout va bien), de The Godmother de Reed Morano et enfin de Shotgun Wedding, qui a récemment fait parler de lui à cause du départ d'Armie Hammer à cause de différents avec la comédienne. Ainsi, Jennifer Lawrence a un sacré agenda pour les années à venir.