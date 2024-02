Une immense star au casting du dernier film de Quentin Tarantino ?

Les informations sur "The Movie Critic", annoncé comme le dernier film de Quentin Tarantino, arrivent au compte-gouttes. Et si la dernière en date doit encore être officialisée, elle fait déjà rêver : Brad Pitt rejoindrait le casting, pour sa troisième collaboration avec l'auteur de "Pulp Fiction".

Brad Pitt de retour chez Quentin Tarantino

Selon les informations de Deadline, l'acteur Brad Pitt, âgé de 60 ans et superstar d'Hollywood, devrait rejoindre le casting du prochain et potentiel dernier film de Quentin Tarantino, The Movie Critic. À ce jour, aucun casting n'a été officialisé, mais la rumeur qui y inclurait Paul Walter Hauser (Le cas Richard Jewell) persiste, et il pourrait tenir le rôle-titre du film. À moins que ce rôle puisse aller à Brad Pitt, qui a déjà tourné deux fois avec Quentin Tarantino, deux fois avec succès.

Inglourious Basterds ©Universal Pictures

Leur première collaboration était pour Inglourious Basterds en 2009, dans lequel Brad Pitt jouait le rôle du chasseur de nazis Aldo l'Apache. Leur seconde collaboration, dix ans plus tard, accouchait du monumental Once Upon a Time... in Hollywood. Brad y incarnait le cascadeur Cliff Booth, doublure et meilleur ami de Rick Dalton - incarné par Leonardo DiCaprio -, et avait obtenu pour sa performance l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle.

La première star d'un casting royal ?

Selon Variety, les négociations sont encore en cours, mais les probabilités sont très élevées pour que celles-ci aboutissent au casting de Brad Pitt. Pourrait-il tenir le premier rôle ? Une idée a priori complexe, puisque The Movie Critic racontera l'histoire dans les années 70 d'un critique de cinéma qui écrit dans une revue pornographique. Un personnage inspiré d'une personne réelle, et qui serait âgé dans le film d'une trentaine d'années. Sans de-aging, difficile d'imaginer Brad Pitt tenir ce rôle...

À moins que Tarantino, dont il est dit qu'il a beaucoup travaillé et réécrit son scénario, ne mette en scène différentes temporalités, avec par exemple le personnage incarné par Brad Pitt, dans les années 2000, qui raconterait sa vie dans les années 70, où il serait alors interprété par un autre. Une pure hypothèse, et il va falloir attendre pour en savoir un peu plus, avec une date de sortie de The Movie Critic prévue pour 2025.

Dans tous les cas, si The Movie Critic devait vraiment être le dernier film de Quentin Tarantino, il devrait être l'apothéose d'une filmographie prestigieuse, et donc afficher un casting impressionnant avec potentiellement des apparitions d'acteurs et actrices avec qui il a déjà tourné. Ainsi, on entend aussi des rumeurs qui enverraient John Travolta et Samuel L. Jackson à son casting, ainsi que Bruce Willis, si son état de santé le permet.