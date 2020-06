The Nest : Jude Law inquiétant dans le trailer

« The Nest » avec Jude Law et Carrie Coon se dévoile dans une première bande-annonce intrigante et inquiétante. Réalisé par Sean Durkin le long-métrage promet d'être une terrible épreuve familiale.

Jude Law et Carrie Coon en couple dans The Nest

IFC Film vient de dévoiler la première bande-annonce de The Nest avec Jude Law et Carrie Coon, l'une des stars de The Leftovers. Les deux acteurs incarnent un couple marié à la recherche d'un nouveau départ. Ils s'installent dans une maison isolée où tout va partir en vrille. La bande-annonce présente en tout cas une approche assez sombre et inquiétante.

Une bande-annonce intrigante

The Nest suit l'histoire d'un homme d'affaire charmant et ambitieux nommé Rory (Jude Law). Il déménage avec sa femme (Carrie Coon) et ses deux enfants des Etats-Unis à l'Angleterre, sa terre natale. Le plan est de s'enrichir à Londres en plein essor des années 1980. Alors que la carrière de Rory progresse en ville, sa famille a des difficultés à s'adapter à ce nouvel environnement. L'isolement et les problèmes financiers ne tardent pas à peser sur l’équilibre de la famille.

Le long-métrage est réalisé par Sean Durkin. Ce jeune cinéaste canadien s'est déjà illustré à travers Martha Marcy May Marlene, un drame américain sorti en 2012, notamment porté par Elizabeth Olsen. The Nest est son deuxième long-métrage, basé sur l'un de ses propres scénarios. Le film est développé par la BBC Film. Le reste du casting se compose en autres de Adeel Akhtar, Michel Alexandre Gonzalez, Charlie Shotwell et de Michael Culkin.

The Nest promet de traiter des problèmes familiaux inhérents à chaque famille. Le métrage semble proposer une lente descente aux enfers, toujours plus pesante, face à la destruction du cocon familial. Sean Durkin veut vraisemblablement signer une approche très sombre de la structure familiale et de l'anéantissement de celle-ci. Quant à Jude Law, il promet d'être effrayant et détestable.

The Nest est attendu le 18 septembre prochain aux Etats-Unis mais ne possède pas encore de date de sortie française.