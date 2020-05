The New Gods : Ava Duvernay balance des infos croustillantes sur le film DC

Le film très ambitieux « The New Gods » de DC et Warner Bros Studios est toujours d'actualité. La cinéaste Ava DuVernay vient de faire une mise à jour de l'état de l'avancée du script en dévoilant l'arrivée d'un nouveau personnage.

New Gods est une race fictive de DC Comics créée en 1971 par Jack Kirby. C'est un peu l'équivalent des Éternels chez Marvel Comics. C'est notamment de l'univers des New Gods qu'est issu le célèbre Darkseid, qui peut être considéré comme l'équivalent de Thanos. Encore un point commun entre les deux univers. Bref, DC Comics a l'ambition de proposer une adaptation sur grand écran de The New Gods, peut-être pour surfer sur Eternals justement.

The New Gods est toujours en développement

Le projet est scénarisé et réalisé par la cinéaste Ava DuVernay, notamment connue pour son succès avec le film Selma. Elle a signé le projet en 2018, aidée par l'auteur de comics Tom King qui lui prête main forte comme co-scénariste. Depuis cette date, le projet est resté dans l'ombre, se développant lentement mais sûrement. En janvier dernier Ava DuVernay confirmait que le scénario avançait toujours et que des idées de casting commençaient à prendre forme.

The New Gods n'a pas encore de date de sortie officielle. Dernièrement, DC et Warner commencent à s'éloigner du DC Extended Universe (DCEU), préférant proposer des films autonomes, notamment grâce au succès de Joker. Ainsi, on ne sait pas encore si The New Gods sera inséré dans le DCEU ou s'il sera indépendant.

All Widow

Face aux demandes insistantes des fans, Ava DuVernay a donné quelques précisions sur son compte Twitter. Elle a révélé qu'elle « travaillait sur le quatrième projet d'une scène mettant en vedette All Widow cette semaine ». All Widow est un personnage très obscur, inventé en 1972 par Jack Kirby toujours. Elle est la reine des Insectes, une race d'insectes humanoïdes introduite sur la planète New Genesis.

Cela indique que Ava DuVernay va creuser profondément dans le matériau de base pour proposer un film très fidèle aux comics. Pour le moment, la cinéaste a seulement confirmé la présence de Darkseid, pour le grand plaisir des fans. Si le personnage a été teasé dans Batman V Superman, il n'est malheureusement (ou heureusement) pas apparu dans Justice League. Pourtant, Zack Snyder désirait l'utiliser dans le film. Ainsi, The New Gods permettra de découvrir ces personnages méconnus de l'univers DC tout en donnant une deuxième chance à Darkseid. Affaire à suivre donc.