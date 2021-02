The New Gods : le co-scénariste promet un film DC très ambitieux

Alors que "The Flash" ou encore "The Batman" sont en plein tournage actuellement, on a tendance à oublier qu'un autre film DC est en train de se préparer : "The New Gods". Pour l'occasion, le co-scénariste du film a un peu plus teasé son projet en interview, assurant aux fans qu'ils en auraient pour leur argent.

The New Gods, c'est quoi ?

Alors qu'on l'associe souvent à l'écurie Marvel, on oublie parfois que Jack Kirby a également dessiné pour son plus farouche concurrent. Ainsi, après avoir claqué la porte de "la maison des idées" en 1970, le dessinateur est accueilli à bras ouverts chez DC. C'est là-bas qu'en 1971, il écrit et dessine les numéros de The New Gods, dans lesquels on retrouve notamment l'un des ennemis les plus dangereux de Superman et la Justice League : Darkseid.

L'histoire de The New Gods se déroule il y a des milliards d'années, lorsqu'un cataclysme qui divisa la planète Urgrund en deux planètes jumelles : New Genesis, une terre luxuriante et dirigée par le bienveillant Highfather, et Apokolips, planète ressemblant à l'Enfer. Cette dernière est dirigée par le tyrannique Darkseid. Durant des années, les deux Rois vont se livrer des conflits incessants. Seulement, leurs combats vont finir par se répercuter sur la Terre, lieu où leur confrontation belliqueuse pourrait connaitre son ultime issue.

The New Gods ©DC

Si l'histoire de The New Gods est parfois apparue dans certaines séries animées produites par DC Comics (Batman : L'Alliance des héros, par exemple), elle reste relativement méconnue du grand public. Par conséquent, l'annonce d'une adaptation cinématographique en 2018 fut relativement bien accueillie. Et qui sait, son possible succès au cinéma pourrait connaître un destin semblable à celui des Gardiens de la Galaxie, comic peu connu avant 2014.

La promesse d'un film personnel

Pour rappel, The New Gods est réalisé et co-scénarisé par Ava Duvernay (Selma, Un raccourci dans le Temps). La cinéaste pourra compter sur Tom King, à l'écriture. Ce dernier n'est pas n'importe qui puisqu'il a écrit les derniers numéros de Batman. Par ailleurs, l'écrivain est connu pour avoir écrit les derniers numéros de Mister Miracle, un super-héros majeur de New Genesis. Par conséquent, l'homme maîtrise parfaitement son sujet.

Cela explique donc pourquoi dans une récente interview, le co-scénariste du long-métrage s'est exprimé avec confiance sur le projet. Après avoir livré son émerveillement de travailler avec Ava Duvernay, King a ajouté :

Ça va être un bon film (...) Donner les clés de New Gods à une réalisatrice visionnaire comme Ava est fantastique. Pour moi, Jack Kirby et elle sont des créateurs très similaires. Ils viennent d’endroits semblables, et j’ai l’impression que je suis juste la personne qui fait le lien entre les deux pour qu’elles puissent créer quelque chose d’unique. Je ne sais pas si je dirais que le film sera plus sombre que les films DC précédents. Mais ça va certainement être ambitieux.

Le film sera-t-il lié à la Snyder Cut de Justice League ?

Prévu cette année sur HBO Max, Zack Snyder's Justice League sera une version longue de quatre heures. Au sein de ce film, on devrait notamment retrouver Darkseid. La question que l'on peut se poser est la suivante : pourrait-il y avoir un lien entre ce film et celui réalisé par Ava Duvernay ? On sait que depuis l'échec du Justice League de 2017, Warner Bros ne souhaite plus adopter la méthode des crossovers. Pourtant, un possible succès du film de Zack Snyder pourrait relancer la machine et permettre une réunion qui ravirait les fans. Affaire à suivre....