Angry Birds a détruit la suite de cette comédie géniale avec Ryan Gosling

Ryan Gosling a récemment expliqué pourquoi, selon lui, "The Nice Guys" de Shane Black, n’avait pas eu droit à une suite malgré la bonne réputation du film.

The Nice Guys, une comédie réputée pourtant sans suite

Après avoir déjà fait preuve de ses qualités humoristiques dans The Big Short, Ryan Gosling a tenu l’un des deux rôles principaux de The Nice Guys aux côtés de Russell Crowe. Sorti en 2016, le film de Shane Black (Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3) met en scène deux détectives privées qui mènent l’enquête sur la mort d’une actrice pornographique.

Des années après sa sortie, The Nice Guys reste réputé parmi les amateurs de comédies d’action. Le duo formé par Ryan Gosling et Russell Crowe est régulièrement cité comme l’un des plus drôles à avoir été formés dans un film du genre ces dernières années. Beaucoup se demandent donc pourquoi le long-métrage n’a jamais eu de suite. L’interprète d’Holland March vient toutefois d’apporter une réponse à la question.

Ryan Gosling donne une explication

Ryan Gosling fait actuellement la promotion de son nouveau film, The Fall Guy. Dans ce contexte, il a donné une interview à Comic Book. Le média en a profité pour revenir sur The Nice Guys, en lui demandant la raison pour laquelle la suite de cette comédie pourtant populaire n’avait jamais vu le jour. L’acteur a alors expliqué que les résultats du film au box-office n’avaient pas été assez bons. La faute à la concurrence avec Angry Birds :

Je pense que le lancement d’une suite dépend beaucoup des résultats d’un film lors de son premier week-end en salles, et on était en concurrence avec Angry Birds. Ce film nous a tout simplement détruit. Angry Birds a eu droit à sa suite.

À en croire celui qui incarnait le chauffeur dans Drive, The Nice Guys aurait donc pu avoir droit à un deuxième film s’il était sorti à une date différente. Cet exemple sert en tout cas à montrer que le résultat d’un long-métrage au box-office est en général le facteur numéro un que les studios regardent pour décider s’ils veulent ou non lancer une suite.

Le projet sera-t-il un jour relancé ?

On ne peut pas totalement exclure la possibilité que The Nice Guys ait un jour une suite. Le projet pourrait être relancé. Mais pour le moment, cela ne semble pas parti pour être le cas. En revanche, Ryan Gosling va bel et bien revenir dans les salles obscures d’ici peu. Son nouveau film, The Fall Guy, sortira le 1er mai prochain en France.