The Northman : Robert Eggers en dit plus sur son ambitieux film de vikings

Petit génie du cinéma de genre, Robert Eggers prépare quelque chose d'alléchant avec "The Northman". Son revenge movie avec des vikings s'annonce comme le plus gros projet de sa carrière. Il donne plus de précisions sur le travail qu'il est en train de fournir et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça promet !

On peut ne pas aimer le cinéma de Robert Eggers mais il faut lui reconnaître qu'il a une singularité. Ce que le metteur en scène a fait dans The Witch et The Lighthouse est à part dans le cinéma de genre actuel. Qu'il provoque de l'ennui, un rejet ou de la fascination, il a au moins le mérite de ne pas être source d'indifférence. D'une certaine manière, il nous rappelle un peu Nicolas Winding Refn, grand esthète qui va au bout de ses idées, qu'importe s'il laisse sur le carreau une part de son audience. Il tisse un autre lien avec son homologue danois en s'essayant au si particulier monde des vikings dans The Northman. On ne sait pas si ce nouvel essai sera aussi particulier que Valhalla Rising mais il a l'avantage de se présenter avec un très gros casting. Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Willem Dafoe et Anya Taylor-Joy seront réunis devant la caméra.

Ce casting prestigieux symbolise les intentions de Eggers, qui veut faire un film plus gros qu'à son habitude. À l'occasion d'une interview pour IndieWire, il donne un tas de nouvelles informations sur son processus créatif. De quoi nous laisser espérer que son style va entrer dans une autre dimension. On peut y apprendre que le scénario mettra en avant un prince nordique qui part en croisade pour venger la mort de son père. La pré-production avait débuté avant le coronavirus, mais l'arrêt généralisé des activités a coupé l'équipe dans son élan. Néanmoins, quelques membres continuent avec leurs moyens, notamment en ce qui concerne les décors ou la création de certains costumes.

The Northman, un futur film épique ?

On ne connaît pas le budget de The Northman mais l'article évoque une "production massive". Ces termes sont le signe d'une vraie ampleur épique dans le récit. Sans aller jusqu'à attendre des grosses batailles et des effets visuels dans tous les sens, nous pourrions avoir un objet plus accessible et spectaculaire. Robert Eggers avoue qu'il se lance un défi plus gros que d'habitude :

La portée est tellement énorme et il y a tellement plus de lieux et de choses, que je ne pourrais pas tout faire ou connaître chaque accessoire moi-même. Ça a été un défi avec le nouveau film .

Autre preuve qu'il a revu son mode de travail : quasiment tout The Northman a été storyboardé. La préparation demande un investissement supplémentaire que sur The Witch ou The Lighthouse. Ce travail devrait payer à l'écran, le metteur en scène annonce qu'il y a eu une grosse réflexion sur l'ambiance, la direction artistique, les costumes et les décors. On a forcément hâte de voir les premières images. Aucune date de sortie n'a été pour le moment annoncée.