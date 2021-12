The Northman : un trailer violent pour le film de Vikings avec Alexander Skarsgård

Longtemps repoussé à cause de la pandémie de Covid, "The Northman" a enfin terminé sa production. Le prochain film de Robert Eggers avec Alexander Skarsgård en Viking décidé à se venger, se dévoile avec une bande-annonce impressionnante.

Un combat de Vikings dans The Northman

Avec The Northman, le réalisateur Robert Eggers s'attaque à l'univers des Vikings. Le film se déroule au Xe siècle et suit Amleth, un prince nordique témoin dans sa jeunesse du meurtre de son père et de toute sa famille. Il va fuir ces assassins et grandir avec le désir de se venger. Une fois adulte, l'heure a sonné...

Le film se dévoile avec une bande-annonce particulièrement violente et d'une grande beauté visuelle. Les décors naturels sont captivants et la mise en scène du cinéaste à la fois troublante et précise. Les séquences d'action sont impressionnantes et sanglantes. Et la photographie magnifique (pas surprenant quand on connaît le réalisateur). Un film qui s'annonce brutal et dont on vous laisse découvrir les images avec le trailer, en une d'article.

Au casting du film de Robert Eggers

Si on s'intéresse à The Northman, c'est avant tout pour son réalisateur. Robert Eggers avait marqué les esprits The Witch. C'est d'ailleurs avec ce film là qu'on avait découvert Anya Taylor-Joy, qui est justement présente dans ce nouveau film. Entre les deux, le cinéaste a fait une proposition radicale avec The Lighthouse, porté par Robert Pattinson et Willem Dafoe. Et après son troisième long-métrage, le réalisateur s'attaquera à Nosferatu.

The Northman ©Focus Features

Pour The Northman, il a clairement fait preuve d'une grande ambition et a pu compter, encore une fois, sur un beau casting. Ainsi, en plus d'Anya Taylor-Joy, The Northman se compose d'Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke et à nouveau Willem Dafoe.

Pour se rôle, Alexander Skarsgård a une nouvelle fois fait parler son physique. Le comédien impressionne sur ces images. Même si la bande-annonce en montre beaucoup (trop ?), on a vraiment hâte de pouvoir découvrir le film dans son ensemble. Pour cela, il faudra être patient. The Northman est annoncé pour le mois d'avril aux Etats-Unis. En France, si tout se passe bien, Universal devrait le sortir le 18 mai 2022.