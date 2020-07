The Old Guard : le début d'une trilogie ? - CinéSéries

"The Old Guard" avec Charlize Theron en tête d'affiche est la dernière grosse sortie de Netflix. Le film pourrait être le point de départ de quelque chose de plus grand, comme une trilogie. Tel serait le souhait du scénariste mais il faut d'abord s'assurer que le public va suivre.

The Old Guard, une nouvelle adaptation de comics

Il existe autre chose que les héros Marvel et DC dans la galaxie des comics. Netflix s'est intéressé au travail de Greg Rucka en adaptant The Old Guard en film. Alors que les salles de cinéma fonctionnent au ralenti et qu'il est dur de trouver du grand spectacle, la plateforme a envoyé le 10 juillet dernier un gros morceau d'action dont on ne peut ignorer l'existence avec la campagne promotionnelle qui l'accompagne. The Old Guard suit une équipe de mercenaires immortels menée par Andy (Charlize Theron). Ils traversent ensemble les âges pour mener des combats qui assurent la sécurité des humains. Mais le groupe va se retrouver à lutter, cette fois, contre un ennemi qui a des pouvoirs aussi puissants. L'importance de la nouvelle recrue, Nile (KiKi Layne), va être déterminante pour assurer la survie des immortels.

Vers une trilogie pour The Old Guard ?

The Old Guard n'a pas reçu des critiques très enthousiastes de la part de la presse spécialisée mondiale. Mais si le public est au rendez-vous et que les audiences sont satisfaisantes, une suite pourrait ne pas tarder à voir le jour. Voire, même, une trilogie ! La réalisatrice Gina Prince-Bythewood explique dans une interview chez Collider que le scénariste Greg Rucka aimerait développer son histoire sur trois films :

Greg a toujours envisagé ça comme une trilogie. Je sais où l'histoire va aller, et c'est vraiment cool. Donc, si le public le veut assez, il y a sûrement une plus grande histoire à raconter.

Pour Netflix, le paramètre audience est presque le plus important. Si les abonnés ont visionné en masse ce premier épisode, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils seront là pour le reste, en dépit de critiques qui ont manifesté leur déception. The Old Guard a une bonne idée initiale héritée des comics mais le film n'a pas grand chose de très original à mettre en avant dans le traitement et la forme. On aurait aimé que Charlize Theron trouve un autre rôle à la Furiosa. Or, il faut se contenter de la voir dans un générique actioner teinté de fantastique. La manière dont se termine le film laissait déjà penser qu'une suite pourrait voir le jour. Nous saurons dans quelques semaines si elle est officiellement mise sur rails car Netflix ne tarde jamais à surfer sur ses succès quand ils sont avérés.