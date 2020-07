The Old Guard : Netflix balance la bande-annonce finale du film

"The Old Guard", l'adaptation du comics éponyme par Netflix se dévoile dans sa dernière bande-annonce. Attendu le 10 juillet prochain, le film est réalisé par Gina Prince-Bythewood et est notamment porté par Charlize Theron.

The Old Guard bientôt sur Netflix

À la base, The Old Guard est un comics de Greg Rucka et de Leandro Fernandez. La plateforme Netflix produit une adaptation confiée à la cinéaste Gina Prince-Bythewood. Devant la caméra sont notamment réunis Marwan Kenzari, KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts et surtout Charlize Theron. Tandis que la date de sortie se rapproche à grands pas, Netflix dévoile l'ultime bande-annonce de sa production.

Charlize Theron en grande forme dans The Old Guard

Le projet a été annoncé en juin 2019. Très rapidement, Gina Prince-Bythewood a été choisie pour mettre en scène le projet. Elle s'est précédemment illustrée notamment avec la série Marvel's Cloak & Dagger. The Old Guard raconte le destin de mercenaires immortels dirigés par la redoutable Andy. Ces derniers traversent les âges et ont pour mission de purifier la Terre des menaces en tout genre.

La production vient de dévoiler l'ultime bande-annonce de The Old Guard. Quelques images inédites qui précisent l'intrigue, et promettent de l'action omniprésente. Les séquences d'action semblent plutôt léchées et promettent une véritable identité visuelle. Le casting paraît lui aussi être impliqué. Netflix semble compter sur un divertissement efficace sans prétention. L'histoire racontera comment Andy (Charlize Theron) va devoir former et protéger une nouvelle immortelle : Nile Freeman, interprétée par la jeune Kiki Layne. Les immortels vont devoir faire face à une organisation secrète qui apprend leur existence et qui cherche à les capturer.

The Old Guard est un comics issu de la maison d'édition Image Comics. Entre les adaptations Marvel, les adaptations des comics DC, et le récent Bloodshot issu de l'univers Valient Comics, Netflix cherche également à trouver son secteur pour proposer des adaptations de comics. The Old Guard servira de test pour voir les retours des spectateurs. Le film est attendu le 10 juillet prochain sur la plateforme.