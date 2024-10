Croix gammées, braquages et révolution : Jude Law au coeur d'un thriller inspiré d'une histoire vraie

Jude Law incarne un agent du FBI dans "The Order" de Justin Kurzel, engagé dans la traque dangereuse d'un groupe de néo-nazis mené par Nicholas Hoult. Un thriller inspiré d'une histoire vraie qui se dévoile dans une bande-annonce haletante.

Un thriller haletant inspiré d'une histoire vraie

Le nouveau film de Justin Kurzel, The Order, s'annonce passionnant. Après Le Gang Kelly en 2019 et Nitram en 2021, deux films ancrés dans l'histoire australienne, le réalisateur nous plonge cette fois-ci dans une histoire vraie américaine des années 80.

Terry Husk (Jude Law) - The Order ©Prime Video

Dans les années 1980, Terry Husk, un agent du FBI travaillant dans l'Idaho, remarque une augmentation des crimes (braquages de banques, contrefaçons, vols de véhicules blindés, etc.) dans le Nord-Ouest des États-Unis. Il tente de prouver que ces actes ne sont pas l’œuvre du crime organisé, mais plutôt d'un groupe radical de nationalistes blancs, The Order, dirigé par un certain Bob Mathews.

Jude Law et Nicholas Hoult s'affrontent

Ce thriller, qui a dans ses rôles principaux Jude Law (Terry Husk) et Nicholas Hoult (Bob Mathews), est directement inspiré faits réels et basé sur le livre The Silent Brotherhood de Kevin Flynn et Gary Gerhardt publié en 1989. The Order, sélectionné en compétition à la Mostra de Venise 2024, relate ainsi l'enquête du FBI sur le groupe néo-nazi et suprémaciste blanc nommé "The Order", responsable d'assassinats et d'actes terroristes élaborés en vue de renverser le gouvernement américain.

Les images de la bande-annonce tout juste dévoilée (vidéo en tête d'article) mettent en avant l'agent Terry Husk, incarné par un Jude Law qui se montre intense. Face à lui, le suprémaciste blanc Bob Mathews prend donc les traits mi-angéliques mi-démoniaques de Nicholas Hoult. L'affrontement de ces deux personnages s'annonce spectaculaire, nourri de plusieurs séquences de braquage et de fusillades. On compte par ailleurs au casting le trop rare Tye Sheridan, Marc Maron et Jurnee Smollett.

Bien accueilli à la Mostra de Venise, The Order bénéficie pour le moment d'une note critique sur Rotten Tomatoes s'élevant à 86%. Sa sortie est prévue dans les salles nord-américaines au 5 décembre 2024, et pour le moment aucune date de sortie n'a été communiquée pour la France, où on devrait pouvoir découvrir The Order sur Prime Video.