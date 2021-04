The Outsiders sur Prime Video : Tom Cruise se souvient d'une "cascade" très particulière

Tom Cruise est revenu chez Graham Norton sur une de ses premières expériences cinématographiques et une "cascade" qui a mal tourné. Sur le tournage de « The Outsiders » de Francis Ford Coppola, il a ainsi été malade à cause d’une séquence répétée un trop grand nombre de fois.

Tom Cruise : ce cascadeur hors pair

Au cours de sa longue carrière à Hollywood, le comédien Tom Cruise s’est construit une solide réputation d'acteur et de cascadeur. Il a notamment réussi certaines des cascades les plus hallucinantes de l’histoire du cinéma, surtout dans la franchise Mission : Impossible. Autant dire que le monsieur est entraîné. Pourtant, l’une de ses « cascades » les plus difficiles s’avère être sur un film inattendu. En effet, l’un de ses pires souvenirs de tournage remonte à 1983 sur le film The Outsiders de Francis Ford Coppola. A cette époque-là, Tom Cruise n’était pas encore la star internationale qu’il est aujourd’hui. The Outsiders marque sa quatrième apparition dans un long-métrage, après Un amour infini, Taps et Risky Business, en attendant 1986 et la consécration avec Top Gun.

The Outsiders : sa cascade la plus difficile ?

Porté par Matt Dillon et Patrick Swayze, The Outsiders est un film mineur de Francis Ford Coppola. Sorti en 1983, le long-métrage n’a rapporté « que » 25 millions de dollars de recettes au box-office et est passé assez inaperçu. Tom Cruise apparaît dans le long-métrage dans un petit rôle, celui de Steve Randle. Un personnage dont il garde un souvenir particulier, à cause d’un gâteau au chocolat. Une séquence étonnement dure pour l’acteur, comme il l’a récemment déclaré au micro de Graham Norton :

Je travaillais avec le réalisateur Francis Ford Coppola, et je me suis dit : 'Tu sais quoi, je vais manger un gâteau au chocolat dans cette scène ." Je trouvais que ça faisait partie du personnage. Sauf que nous avons fini par tourner cette scène pendant trois jours, et nous avons fait genre 100 prises de moi en train de manger un gâteau au chocolat. Et je devais continuer à le manger. Lors des deux premières prises je me suis dit : "Oh, c'est tellement bon". Puis j'ai rapidement compris. Trois jours pendant lesquels Francis Ford Coppola disait : "Faisons-le encore." J'ai avalé beaucoup trop de sucre, et je ne faisais que vomir.

Steve Randle (Tom Cruise) - The Outsiders ©Zoetrope Studios

Il faut dire que les scènes avec de la nourriture sont souvent assez difficiles à gérer. Généralement, les comédiens doivent ingérer des quantités astronomiques d’aliments jusqu’à ce que le réalisateur soit satisfait. Et puis, il faut aussi faire attention aux faux raccords, comme avec les cigarettes. D'une manière générale, l'utilisation de produits consommables sur un tournage requiert une préparation et une organisation rigoureuse. Tom Cruise en a fait lui-même l’expérience. E c’est peut-être cette première approche un peu trop enthousiaste qui a donné à l’acteur cette préparation méticuleuse et cette hygiène de vie stricte qu'il s'applique professionnellement et personnellement.