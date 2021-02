The Pale Blue Eye : Christian Bale et Scott Cooper se retrouvent pour un nouveau film

Le duo Scott Cooper et Christian Bale, c'est déjà deux films, dont le très beau "Hostiles" sorti en 2017. Ils remettent le couvert pour "The Pale Blue Eye", adaptation d'un best-seller qui plongera l'acteur dans une énigme policière à l'académie de West Point en 1830.

Christian Bale et Scott Cooper, une trilogie

De qui Christian Bale est-il l'acteur fétiche ? On pourrait répondre Christopher Nolan, pour lequel il a incarné trois fois Batman/Bruce Wayne et un magicien dans Le Prestige. On pourrait aussi penser à Adam McKay, qui lui a offert deux rôles marquants avec The Big Short et Vice. Mais c'est en réalité un autre réalisateur, moins connu mais très talentueux, qui construit en ce moment une belle filmographie avec l'acteur. C'est en effet avec Scott Cooper, et après donc Les Brasiers de la colère et le très beau western Hostiles, que Christian Bale va incarner un nouveau personnage dans le thriller historique The Pale Blue Eye.

Harlen DeGroat (Woody Harrelson)- Russel Baze (Christian Bale) - Les Brasiers de la colère ©Metropolitan Filmexport

Un détective accompagné d'Edgar Allan Poe

The Pale Blue Eye, adapté du roman policier historique de Louis Bayard et publié en 2006, nous emmène en 1830 aux côtés du détective expérimenté Augustus Landor à West Point, la célèbre académie militaire, pour résoudre une série de meurtres. Il sera aidé dans cette tâche par un jeune élève nommé Edgar Allan Poe, rien que ça. Dans le roman, c'est Edgar Allan Poe qui est principalement mis en scène dans le récit d'Augustus Landor. Le film fera lui de son personnage principal le détective interprété par Christian Bale. Ce dernier devrait ainsi retrouver ce qu'il explore avec Scott Scooper : l'identité profonde américaine, qu'ils ont déjà examinée dans leurs précédents films, et tout particulièrement dans Hostiles. Le réalisateur Scott Cooper s'est exprimé sur ce projet et sur la réunion avec l'acteur britannique :

Bien que Edgar Alla Poe soit né à Boston et mort, délirant, à Baltimore, il a passé la plupart de sa vie en Virginie, où j'ai grandi. Il nous a légué le genre policier, et c'est toujours une forte présence dans notre culture, avec tous les écrivains d'horreur, de mystère et de science-fiction qui s'en inspirent. C'est mon essai d'un grand "whodunit", avec un tueur en série en son centre. Je voulais le faire depuis plus de dix ans et heureusement pour moi, Christian Bale a parfaitement "vieilli" pour incarner le personnage principal. Il était beaucoup trop jeune à l'époque où j'y ai pensé pour la première fois. Les films doivent arriver au bon moment. Christian est toujours très demandé, et pouvoir le faire avec lui est une très grande joie.

Jamais deux sans trois

Nul doute que Christian Bale apportera toute son intensité dans ce nouveau rôle. Et il sera intéressant de découvrir quels autres comédiens lui feront face et seront à ses côtés. Si déjà Les Brasiers de la colère avait déjà beaucoup plu, Hostiles a monté le niveau pour s'imposer comme un des plus beaux westerns contemporains. On croise donc les doigts pour que ce troisième film soit la démonstration éclatante que le duo Bale - Cooper transpire bien le grand cinéma. Le tournage de The Pale Blue Eye est prévu pour l'automne 2021. Ce qui laisse le temps à Christian Bale de finir son incursion chez Marvel et tourner le prochain film de David O. Russell, et pour Scott Cooper de présenter enfin son film d'horreur Antlers.