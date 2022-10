The Pale Blue Eye : meurtres et ténèbres pour Christian Bale dans le trailer du thriller Netflix

Cinq ans après leur très beau "Hostiles", Christian Bale et Scott Cooper se retrouvent pour "The Pale Blue Eye". Un thriller policier en costumes et dans le style des histoires d'Edgar Allan Poe - un des personnages du film -, pour lequel Netflix vient de dévoiler un premier trailer angoissant et intrigant.

plongChristian Bale retrouve Scott Cooper

L'acteur Christian Bale est actuellement dans une séquence de premières. Une première apparition dans le MCU avec son rôle dans Thor : Love and Thunder, et une première fois dans un film distribué directement par Netflix : The Pale Blue Eye. Celui-ci, un thriller policier réalisé par Scott Cooper, sera montré dans quelques salles américaines en décembre 2022, avant une diffusion mondiale sur la plateforme de streaming le 6 janvier 2023.

On peut vite passer sur sa participation dans Thor : Love and Thunder - bien qu'il soit celui qui s'en tire le mieux dans ce très mauvais film -. Mais The Pale Blue Eye mérite toute notre attention (vidéo en tête d'article).

Augustus Landor (Christian Bale) - The Pale Blue Eye ©Netflix

L'acteur et le réalisateur de The Pale Blue Eye se connaissent bien. Ils ont en effet collaboré ensemble pour le drame Les Brasiers de la colère en 2013 et surtout pour le formidable western Hostiles en 2017. Leur troisième collaboration prend donc la forme d'un thriller policier historique. Dans celui-ci, Christian Bale tient le rôle d'Augustus Landor, un enquêteur vétéran chargé d'élucider une série de meurtres à l'académie de West Point. Il est aidé dans cette tâche par un jeune homme qui deviendra plus tard un célèbre écrivain : Edgar Allan Poe (interprété par Harry Melling).

Une ambiance tendue et ténébreuse

Scott Cooper sait parfaitement mettre en scène et en lumière ses récits. C'est d'emblée ce qui saute aux yeux dans ce court teaser de The Pale Blue Eye dévoilé par Netflix. L'ambiance ténébreuse à souhait est ainsi mise largement en avant par rapport à l'intrigue du film. Une intrigue qu'on devine cependant tendue, violente et haletante.

Du froid, de la neige, des roches humides... les somptueuses images d'un hiver dans l'état de New York au 19e siècle sont paradoxalement une invitation chaleureuse à plonger dans une enquête angoissante et mystérieuse. Le duo composé par Christian Bale et Harry Melling s'y annonce brillant. Ils sont soutenus par un très solide casting composé notamment de Gillian Anderson, Robert Duvall, Timothy Spall et Lucy Boynton, ainsi que de Charlotte Gainsbourg.