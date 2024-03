The Patriot : le destin tragique de l'interprète de la fille de Mel Gibson

Dans "The Patriot", Mel Gibson joue le père de sept enfants parmi lesquels la jeune Susan, interprétée par Skye McCole Bartusiak. Quelques années plus tard, la comédienne est morte à 21 ans.

The Patriot : l'Histoire de l'Amérique par Roland Emmerich

Avec The Patriot (2000), Roland Emmerich a proposé l'un de ses films les plus spectaculaires. Et c'est peu dire de la part du réalisateur d'Independence Day (1996), habitué à tout faire exploser. Sauf que là, il s'agit d'un film historique ambitieux, qui impressionne par sa reproduction d'une époque et les nombreux figurants utilisés, notamment pour des batailles épiques. Porté par Mel Gibson, le long-métrage nous emmène en pleine guerre d’indépendance des États-Unis, en 1775, et se permet de grandes libertés historiques.

Le comédien y joue Benjamin Martin, un vétéran de la guerre de la Conquête qui élève seul ses sept enfants. L'homme va d'abord voir son fils ainé, Gabriel (Heath Ledger), partir au combat contre la volonté de son père. Refusant dans un premier temps de participer au conflit face à la Grande-Bretagne, il va finalement revenir sur sa décision deux ans plus tard, au retour de Gabriel. L'armée britannique, menée par le colonel William Tavington, arrivant sur les terres de Benjamin et capturant Gabriel après avoir tué son petit frère Thomas, provoquent la rage du vétéran. Ce dernier se décide alors de prendre les armes pour libérer son fils et poursuivra le combat en menant une milice, dans l'espoir un jour de se venger du colonel.

The Patriot ©Sony Pictures

Outre Meli Gibson, excellent dans ce genre de rôle et à cette période de sa carrière (dans la lignée de Braveheart), The Patriot se compose d'un casting de choix. De nombreux acteurs déjà reconnus au moment du film sont présents, comme Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo ou encore Tom Wilkinson. Sans oublier Heath Ledger, dont la popularité grandissait de plus en plus.

Skye McCole Bartusiak, morte à 21 ans

Revoir The Patriot aujourd'hui permet aussi de retrouver des jeunes visages d'acteurs révélés depuis, avec les interprètes des enfants de Benjamin. Comme Logan Lerman, qui joue William et a depuis joué, entre autres, dans Noé, Fury et la saga Percy Jackson. À ses côtés, on trouve Gregory Smith (Thomas), qui a continué de jouer dans des films et des séries. Il en va de même pour Mika Boorem (Margaret) et Trevor Morgan (Nathan), aperçus respectivement dans Blue Crush et Jurassic Park 3, qui n'ont plus tourné depuis plusieurs années. Tout comme Bryan Chafin (Samuel) qui n'a pas persisté après les années 2000.

Mais on retient malheureusement surtout le destin tragique de Skye McCole Bartusiak (Susan). En plus de The Patriot, la jeune comédienne avait marqué les esprits dans la saison 2 de 24 heures chrono. Elle y joue Megan, l'enfant que garde Kim Bauer (Elisha Cuthbert).

Révélée à 7 ans par le film de Rolan Emmerich, Skye McCole Bartusiak avait continué sa carrière en grandissant et enchaînait les rôles. Mais tout s'est arrêté le 19 juillet 2014, date de sa mort, à 21 ans. La comédienne avait été "retrouvée sans vie, dans une dépendance de la maison familiale à Houston, dans le Texas", écrivait Paris Match à l'époque. C'est son petit ami de l'époque qui l'avait retrouvée inanimée dans son lit. Souffrant de crises d'épilepsie, la jeune femme aurait succombé à une surdose accidentelle de plusieurs médicaments. Une enquête avait ensuite confirmé la cause accidentelle de sa mort, "dû aux effets combinés de l'hydrocodone, du difluoroethane et du carisoprodol". Une véritable tragédie qui rend le re-visionnage de The Patriot toujours plus émouvant.