The Pinkerton : après Star Wars, JJ Abrams développe un thriller surnaturel sur fond de western

L’après « Star Wars » se poursuit pour JJ Abrams. En effet, le cinéaste produira prochainement le western surnaturel « The Pinkerton », par le biais de sa société de production Bad Robot. Un projet au pitch original qui fait suite au partenariat établi l’année dernière entre sa société et celle de Warnermedia.

Les faits remontent à l’année dernière. En effet, en septembre 2019, JJ Abrams conclut un contrat massif de plusieurs millions de dollars avec la Warner. Ce partenariat lucratif lui permet donc d’accéder à un catalogue de films, de séries et même de jeux de vidéo qu’il pourra produire. Une entrée définitive dans la cour des grands pour celui qui a souvent été considéré comme l’héritier de Steven Spielberg. Dans ce lot de projets à développer pour le compte de la société, un script intitulé The Pinkerton se trouve de facto dans les cartons.

De base, la Pinkerton National Detective Agency est une agence privée de sécurité créée dans les années 1850. Ces ancêtres des services secrets actuels avaient pour mission de protéger la vie et les intérêts du Président. Leurs faits d’armes sont d’ailleurs nombreux : mise en échec d’une tentative d’assassinat sur le Président Lincoln en 1861, espionnage lors de la Guerre de Sécession, tentative de briser le mouvement syndicat naissant en infiltrant les ouvriers… C’est d’ailleurs ce dernier élément qui rendit peu glorieux certaines pratiques de cette agence. En effet, durant la fin du XIXème et le début du XXème, les Pinkerton s’illustreront dans des opérations parfois douteuses. En 1886, ils s’infiltrent parmi les ouvriers grévistes des usines de Chicago et déclenchent sciemment l’affrontement avec les forces de l’ordre. Le bilan sera sanglant. Cette pratique sera répétée plusieurs fois par l’agence au cours des années suivantes.

Une organisation présente dans la pop-culture

Au fil des années, cette agence est devenue présente dans de nombreux films, séries, romans et jeux vidéo. Pas étonnant donc que la Warner sorte ce script de son panier pour le livrer à JJ Abrams qui en fera sans doute bon usage. Ce dernier devrait d’ailleurs collaborer avec le scénariste Dan Casey avec qui il a déjà travaillé sur 10 Cloverfield Lane. Comme l’on connait la réputation de Bad Robot pour entretenir le suspense et le mystère sur chacun des projets, ce sont pour l’instant les seules informations dont nous disposons pour The Pinkerton.