The Pirates À Nous Le Trésor Royal sur Netflix : c'est quoi ce "Pirates des Caraïbes" coréen ?

Des pirates, des bandits et un trésor caché sur une île mortelle, c'est ce que propose Netflix avec "The Pirates : À Nous Le Trésor Royal", une aventure drôle et rafraîchissante venue de Corée du Sud.

La chasse au trésor à suivre sur Netflix

Quand il est question de films de pirates, difficile de ne pas penser en premier lieu à Pirates des Caraïbes. Même si le genre existait bien avant les aventures de Jack Sparrow et ses comparses, il faut bien avouer que les productions autour de la pirateries sont plutôt rares depuis. Et c'est bien dommage. Logique alors que l'arrivée sur Netflix de The Pirates : À Nous Le Trésor Royal ! ait attiré notre attention.

Réalisé par Kim Joung-hoon, ce film coréen suit Moo-Chi, le leader d'un groupe de bandits sauvé par Hae-Rang, la cheffe d'une bande de pirates. Même si leur alliance tient à peu de choses, les bandits et les pirates vont finalement s'associer pour tenter de retrouver un trésor caché. Mais ils ne seront pas les seuls à convoiter le magot.

The Pirates : À Nous Le Trésor Royal ! ©Netflix

Le film est en réalité une suite spirituelle de The Pirates, sorti en 2014 en Corée. Ce dernier avait alors cartonné au box-office avec plus de 8 millions d'entrées. The Pirates : À Nous Le Trésor Royal ! reprend ainsi cette même confrontation entre bandits et pirates pour un résultat plutôt efficace. Même si son score au box-office est loin de son prédécesseur, avec 1,3 million d'entrées en Corée (à relativiser avec la période actuelle), il devrait se rattraper grâce à la visibilité offerte par Netflix

Une pirate face à un bandit

Visuellement, le long-métrage n'a pas à rougir devant d'autres films du même genre. On sent une envie de proposer un grand spectacle. Et même si les effets spéciaux ne sont pas comparables avec les meilleures productions américaines, on se laisse facilement emporter par cette drôle d'aventure pleine de second degré, avec des combats toujours plein d'humour. Raison pour laquelle on pense en premier lieu à Pirates des Caraïbes. Même si la relation conflictuelle entre Moo-Chi et Hae-Rang, et leur chasse au trésor évoquent peut-être davantage L'Île aux pirates.

La présence au casting de Kang Ha-neul et Han Hyo-joo (de retour après Illang : La Brigade des loups en 2018) va également dans ce sens. Les deux interprètes principaux ont une bonne alchimie et prennent du plaisir à surjouer certaines situations. Tout comme les seconds rôles, qui ne sont pas en reste. Notamment Chae Soo-bin, amusante en princesse cleptomane.

Sans être la plus mémorable des propositions coréennes, The Pirates : À Nous Le Trésor Royal ! fait le job pour un divertissement qui ne se prend pas au sérieux. On vous conseille donc de le découvrir sur Netflix. Le film est disponible depuis le 2 mars.