The Princess : une nouvelle image dévoilée de Joey King en princesse guerrière

La sortie de "The Princess" approche ! Hulu vient de dévoiler une photo promotionnelle du film produit par 20th Century Studios, ainsi qu'une date de sortie aux États-Unis. En France, on ne sait pas encore quand on pourra découvrir le film avec Joey King.

Changement de cap pour Joey King

Star de Netflix, la jeune Joey King continue son ascension. Jouant le premier rôle du teen movie The In Between sorti sur la plateforme, elle est également la vedette de The Kissing Booth depuis trois chapitres. À peine âgée de 22 ans, l'actrice multiplie les apparitions. Cette année, elle sera à l'affiche de The Princess.

Décrochant une nomination en 2020 aux Golden Globes et aux Emmy Awards pour sa prestation dans la mini-série The Act, Joey King prouve qu'elle peut jouer bien plus que des histoires d'amourettes de lycée. Habituée aux productions romantiques destinées aux jeunes adultes, l'actrice américaine remplace ses habituels vêtements d'étudiantes par une robe de princesse guerrière.

Joey King - The Princess © Hulu

Pour le film The Princess, l'actrice campe le rôle d'une femme qui sauve son royaume. Refusant d'épouser un prince déséquilibré, elle est enfermée dans une tour isolée d'un château. Son prétendant compte prendre de force le trône du père de la princesse. Cette dernière doit protéger les siens.

Aucune date de sortie officielle en France

20th Century Studios nous donne un nouvel aperçu du film. Et cela avec cette photo (ci-dessus) de Joey King, portant une robe blanche tâchée de sang. Sûrement celui d'un de ceux qui ont osé affronter la combattante. Plus déterminée que jamais, l'actrice tient une épée de ses deux mains. Prête à en découdre. Réalisé par Le-Van Kiet, le film mêlera action et fantastique dans un récit moyenâgeux. Au casting, on retrouve Dominic Cooper et Veronica Ngo, ainsi que Olga Kurylenko, vue récemment dans les thrillers Vanishing et La Baie du silence.

The Princess ne possède pas de date de sortie en France actuellement. Aux États-Unis, il sortira le 1er juillet sur la plateforme Hulu. Sauf surprise, le film devrait débarquer sur Disney+ sous la bannière Star sur le territoire français. Reste à savoir la date officielle.