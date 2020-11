The Prom : un trailer bondissant pour la comédie musicale Netflix avec Nicole Kidman et Meryl Streep

Netflix a dévoilé une nouvelle bande-annonce du survolté "The Prom", production et réalisation de Ryan Murphy mettant en scène un très beau casting de stars.

The Prom : Murphy fait sa loi

Ryan Murphy est un des personnages les plus importants de la télévision américaine depuis presque 20 ans. Le producteur/réalisateur/scénariste a créé plusieurs des séries les plus marquantes du petit écran depuis 2003. Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Feud... c'est lui ! L'homme de 54 ans est donc fortement courtisé par les networks américains qui n'attendent qu'une chose : qu'il crée encore et toujours ! A ce petit jeu, c'est Netflix qui casse sa tirelire en 2017 pour gagner les faveurs du prolifique producteur américain. Contre un chèque de $300 millions, Murphy accepte de développer films et séries pour le service de streaming.

Résultat ? En à peine 3 ans, sont apparus sous sa coupe les séries Hollywood, Ratched et The Politician et le film Les garçons de la bande. Sur un laps de temps aussi mince, c'est déjà un sacré exploit. Mais 2020 n'est pas encore terminé et il va y rajouter une dernière touche de paillettes avec The Prom, un long-métrage dont il est également réalisateur.

The Prom ©Netflix

Adapté d'une comédie musicale à succès du même nom, on y suit Dee Dee Allen (Meryl Streep) et Barry Glickman (James Corden), comédiens de Broadway, qui font face aux conséquences du flop de leur dernière production. Basée sur la vie d'Eleanor Roosevelt, son échec pousse le duo à remettre en cause la suite de leurs carrières. Ailleurs dans le lycée d'une ville modeste de l'Indiana, on interdit aux couples homosexuels de venir ensemble au bal de promo. Emma (Jo Ellen Pellman) et Alyssa (Ariana DeBose), deux jeunes filles amoureuses, voient donc leur bonheur assombri par cette décision.

Leur situation va toutefois arriver aux oreilles de Dee Dee et Barry qui, aidés de leurs amis Angie Dickinson (Nicole Kidman) et Trent Oliver (Andrew Rannells), vont partir en mission pour réparer l'injustice qui touche les étudiants de l'établissement scolaire. Une manière également déguisée de pouvoir se faire un peu de publicité et sauver leur business. La bande-annonce, à découvrir en tête d'article, ne triche pas sur la marchandise. Il y a de la comédie, de la musique, de l'émotion et des accoutrements plus flashy les uns que les autres. Ryan Murphy a encore frappé et, comme à l’accoutumée, il s'est bien entouré.

Si ça vous chante !

Il n'y a, quoi qu'il arrive, jamais d'erreur de casting quand on choisit Nicole Kidman et Meryl Streep pour jouer dans son film ou sa série. Les deux actrices ont même partagé l'affiche de la saison 2 de Little Big Lies. Ces comédiennes jouent fabuleusement bien et ne sont, en plus de cela, pas étrangères à la comédie musicale. Un vrai plus pour leurs partitions dans The Prom.

Meryl Streep dans "Mamma Mia" ! ©Littlestar

Meryl Streep a surpris tout le monde il y a quelques années en apparaissant dans Mamma Mia ! de Phyllida Lloyd, sorti en 2008. Il s'agissait de l'adaptation cinématographique d'une comédie musicale basée sur les chansons du groupe ABBA. L'actrice y bondit sur les tables, décuple son énergie et reçoit un People's Choice Awards de la meilleure chanson pour son interprétation du morceau qui a donné son titre au film. La critique se montre assez tiède sur les qualités du long-métrage. Après avoir amassé plus de $600 millions dans le monde au box-office, les producteurs en rigolent et lancent une suite.

Nicole Kidman dans "Moulin Rouge" ©20th Century Fox

Pétillante, divine et objet de toutes les attentions... ainsi fut Nicole Kidman dans le survolté Moulin Rouge ! de Baz Luhrmann. Elle y rend fou à peu près tous les hommes qui posent leurs yeux sur elle. Dans le rôle de Satine, une prostituée, elle s'entiche d'un jeune écrivain sans un sou joué par Ewan McGregor. Leur couple fonctionne à merveille et leurs duos musicaux dans le film n'en sont que plus exceptionnels. On se refait, pour l'occasion, un petit Love Medley, parce que ça fait du bien au cœur et aux oreilles.

Dans The Prom, disponible dès le 11 décembre sur Netflix, elles seront, comme d'habitude, parfaites.