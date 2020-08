The Punisher : un fan art imagine Chris Evans (Captain America) dans le rôle

Un fan de l’univers Marvel a imaginé l’acteur Chris Evans, qui campe Captain America dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), dans la peau du terrible Punisher. Le rendu est superbe.

Captain America et le Punisher

De 2011 à 2019, Chris Evans a interprété Captain America dans le MCU. Il fait ses débuts dans son propre film Captain America : First Avenger pour faire ses adieux dans le mastodonte Avengers : Endgame. Huit ans de loyaux services, pour un acteur qui s’est totalement affirmé dans le rôle du justicier à la bannière étoilée. Le Punisher, quant a lui, a un peu moins brillé sur les écrans, malgré quelques adaptations. En 1989, c’est Dolph Lundgren qui campe le personnage dans Punisher. En 2004, Thomas Jane devient le vengeur dans le film de Jonathan Hensleigh. Puis en 2008, Lexi Alexander signe la dernière adaptation cinématographique en date. Pour l’occasion c’est Ray Stevenson qui campe Frank Castle. Mais pour le moment, aucune de ces adaptations n’a réellement convaincu. Et finalement, à l’heure actuelle, la meilleure proposition demeure Marvel’s The Punisher, la série Netflix portée par Jon Bernthal. Malheureusement, le show, malgré des critiques majoritairement positives, a été annulé par la plateforme après seulement deux saisons.

Chris Evans en Punisher

Depuis, les fans aimeraient beaucoup revoir le Punisher dans le MCU. Ce personnage créé en 1974 par Gerry Conway et John Romita Sr a largement séduit les lecteurs de comics pour sa violence crue et inédite. C’était un personnage hors du commun, plus mature, qui permettait aux lecteurs d’aborder un univers plus sombre et plus violent que celui proposé par les héros « classiques ». C’était le début d’une nouvelle ère pour Marvel Comics : une époque plus adulte.

Le photographe thefunksolbrother a imaginé Chris Evans dans la peau du Punisher. L’artiste a pris la tête d’une statue de Captain America et l’a combinée avec le corps du Punisher, ce qui aboutit à ce superbe mashup.

Bien évidemment, tout ceci est de l’ordre de la fiction. Il n’y a pratiquement aucune chance pour que Chris Evans endosse les habits du Punisher dans le MCU. L’acteur a déjà passé 8 ans dans le costume de Captain America, on doute qu’il veuille rempiler tout de suite dans la peau d’un autre héros. Par contre, ce serait vraiment cool que Kevin Feige et ses équipes se secouent les puces pour offrir aux fans une nouvelle version cinématographique du Punisher…