The Quarry : un trailer pour le film noir avec Michael Shannon et Shea Whigham

La première bande-annonce de « The Quarry » dévoile l'opposition entre deux grands acteurs sous-estimés : Michael Shannon et Shea Whigham. Des premières images sombres pour ce thriller qui devrait probablement sortir directement en VOD.

The Quarry, réalisé par Scott Teems, va mettre en confrontation deux acteurs talentueux : Michael Shannon et Shea Whigham. Une réunion passionnante, dans un film sombre, dans le sud des États-Unis, dans la lignée d'un cinéma façon Mud : sur les rives du Mississippi. Les deux acteurs se sont déjà rencontrés à l'occasion du fabuleux Take Shelter.

Confrontation au sommet

Michael Shannon, vous l'avez déjà forcément croisé dans de nombreux films. Il a tourné dans des productions grand public comme Man of Steel, où il interprétait l'antagoniste principal. Il est également apparu dans un cinéma plus intimiste comme les excellents 99 Homes ou Midnight Special. Dernièrement, il était dans La Forme de l'Eau et dans A Couteaux Tirés.

Shea Whigham est un peu moins célèbre. Pourtant, lui aussi a une carrière bien remplie, mais davantage avec des seconds rôles. Il est notamment apparu dans Fast and Furious 4, The Killing Room, ou encore Bad Lieutenant. Il est régulièrement dans les films de David O'Russell avec des participations à Happiness Therapy et American Bluff. Dernièrement, il était à l'affiche de First Man et de Joker.

Dans The Quarry, Shea Whigham interprète un fugitif qui s’enfuit dans une petite ville du Texas. Il vole l’identité d'une de ses victimes, un prêtre qu'il a assassiné. Michael Shannon incarne le chef de la police, méfiant à l'égard de Whigham. C'est alors qu'une scène de crime est découverte, entraînant la confrontation entre les deux hommes.

Ce thriller est adapté du roman à succès de Damon Galgut. Découvrez la bande-annonce explosive. Le film est attendu le 17 avril dans quelques salles de cinéma américaines, et en VOD à travers le monde.