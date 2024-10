The Reader : ce drame qui a valu l'Oscar à Kate Winslet est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Face à David Kross et Ralph Fiennes, Kate Winslet livre une grande performance dans "The Reader", diffusé ce soir du 30 octobre sur Arte. Un grand drame qui mêle une romance et l'Holocauste, ainsi que la fiction avec des éléments autobiographiques...

La consécration de Kate Winslet

Kate Winslet a été nommée quatre fois à l'Oscar de la Meilleure actrice, et l'a remporté une fois. Elle a reçu sa première nomination pour Titanic, monument du cinéma américain qui la révèle au monde entier, alors qu'elle a 23 ans. Onze ans plus tard, elle est définitivement consacrée avec sa performance dans The Reader, drame romantique dans l'Allemagne d'après-guerre qui lui vaut donc l'Oscar de la Meilleure actrice, le BAFTA de la Meilleure actrice, ainsi que le Golden Globe et le SAG Award de le Meilleure actrice dans un second rôle.

The Reader ©BAC Films

The Reader raconte une rencontre amoureuse intense et courte entre un jeune garçon de 15 ans, Michael (David Kross puis Ralph Fiennes à l'âge adulte), et une femme plus âgée, Hannah (Kate Winslet), dans l'Allemagne des années 50. Leur amour passe par la chair comme par les lectures d'oeuvre littéraires qu'Hannah demande à Michael. Un jour, elle part et disparaît de la vie de Michael. Huit ans plus tard, alors qu'il est étudiant en droit, il assiste à un procès d'anciennes gardiennes SS du camp d'Auschwitz, et reconnaît Hannah. Durant ce procès, Michael comprend alors qu'Hannah cache un lourd secret, dont elle a profondément honte mais qui pourrait l'innocenter d'un des crimes dont elle est accusée, et alléger sa condamnation. Mais Hannah ne veut pas révéler son secret...

Réalisé par Stephen Daldry, après The Hours qui avait valu à Nicole Kidman l'Oscar de la Meilleure actrice, The Reader est le récit de Michael et celui-ci est le protagoniste principal du film. Mais c'est bien Kate Winslet qui est le personnage central et finalement principal du récit. L'actrice y livre une performance bouleversante, aussi juste sur la ligne romantique du film que sur la terrible charge historique et morale du personnage.

The Reader est-il basé sur une histoire vraie ?

The Reader est l'adaptation du roman du même nom publié en 1995 par l'écrivain allemand Bernhard Schlink, ancien professeur de droit et magistrat. Succès mondial, ce roman utilise le genre amoureux pour explorer des questions éthiques et morales, dans un cadre historique où se mêle à l'Holocauste un examen des relations entre les différentes classes sociales et les différentes générations.

The Reader s'appuie sur un contexte historique très réel et soigne le réalisme et la vraisemblance de son drame. Il s'agit d'un film de fiction, adapté depuis un roman de fiction, mais l'auteur du roman, qui partage beaucoup avec le personnage de Michael, n'a jamais caché qu'il y avait des éléments autobiographiques dans son récit. Stephen Daldry expliquait au Figaro en 2009 :

À l'invitation de Bernhard Schlink, David Hare (le scénariste, ndlr) et moi nous sommes rendus à Heidelberg. Sur les traces de son héros, le jeune Michael Berg. Le romancier nous a fait visiter sa ville, nous montrant la maison de son enfance, le chemin qu'il prenait pour aller à l'école, l'endroit où avait vécu Hanna? Il y a donc beaucoup d'éléments du récit qui sont, de toute évidence, autobiographiques. Mais a-t-il eu adolescent, comme Michael, une histoire d'amour dans l'Allemagne d'après guerre, avec Hanna, une femme de 36 ans, dont il apprend plus tard, par hasard, qu'elle a été une gardienne de camp nazi ? Cela, il ne le dit pas. (Je lui ai demandé) à plusieurs reprises. Mais il ne m'a jamais répondu.

Une fiction semi-autobiographique

Bernard Schlink, né en juillet 1944, a en effet toujours laissé planer le doute sur combien et de quelle manière il avait inclus cette matière autobiographique dans son roman. Il a cependant indiqué avoir voulu raconter un "destin allemand", celui de sa génération née tout de suite après-guerre et de sa relation à la génération précédente.

Ainsi, The Reader n'est pas à proprement parler une histoire vraie, avec le procès et le "secret" d'Hannah qu'on peut fortement présumer appartenir à la pure fiction et à la nécessité dramatique du film. Mais il y a bien dans cette oeuvre de fiction romantique une petite part de réalité, qui restera un mystère .