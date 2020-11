The Reef : le requin tueur reviendra dans une suite

"The Reef" est l'un de ces films de requins qui ne paie pas de mine mais qui offre son lot de sensations fortes. Dix ans après, le réalisateur Andrew Traucki retente sa chance avec un squale dans une suite. Arrivera-t-il à réitérer l'exploit du premier ?

The Reef : un bon film de requins

Dans l'ombre de l'indétrônable chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Les Dents de la mer, d'autres films avec des requins valent le détour. Ils ne sont pas si nombreux mais les quelques pépites de qualité méritent qu'on les connaisse. Hormis un fun Peur bleue pour lequel l'auteur de ces lignes a un peu d'affection, on recommande vivement Open Water et The Reef. Deux histoires qui se partagent un traitement réaliste des événements. Pas de prédateurs à la taille démesurée, pas de situations improbables. Tout est mené par une logique de réalisme et c'est ce qui fait leur réussite.

Le tendu The Reef est réalisé par l'Australien Andrew Traucki, sur la base de faits réels. Lors d'une balade en mer, un groupe d'amis se retrouve dans une délicate position. Leur bateau chavire, les condamnant à rester dans l'eau. Pas de chance, ils vont devenir la proie d'un requin blanc. Leur seul moyen de survivre est d'atteindre à la nage une île qui serait proche d'eux. Sauf que le squale va revenir plusieurs fois à la charge durant le voyage. Le film tient sur pas grand chose, avec des personnages qui passent leur temps dans l'eau. Le metteur en scène arrive à installer une tension savoureuse dans cet enfer bleu où le requin est à son avantage.

The Reef ©Lightning Entertainment

Nouvelle attaque de requin

Andrew Traucki est depuis devenu un spécialiste des survivals avec des animaux. On lui doit The Jungle (avec un félin) et Black Water (avec un crocodile). Ce second aura d'ailleurs sa suite et ça sera également le cas pour The Reef. Andrew Traucki rempile pour suivre d'autres pauvres malheureux aux prises avec un requin. Le scénario débute cette fois avec Nic, un homme traumatisé par le meurtre de sa sœur. Pour se remettre de ce drame, il se lance avec son autre sœur, Annie, et des amis dans une petite expédition sur une île du Pacifique. On vous le donne en mille, un requin va s'inviter à la fête, forçant Nic à surpasser son stress post-traumatique pour venir au bout du monstre aquatique.

Rien de neuf sous le soleil. Andrew Traucki est un solide artisan (le mauvais The Jungle est une exception) mais on craint que le trauma de son récit soit un peu trop lourd. Le tournage débutera dans les prochains mois en Australie pour une sortie espérée à l'été 2021. Comme le premier volet, une sortie directement en vidéo a l'air probable par chez nous.