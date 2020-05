The Rental : les débuts de Dave Franco à la réalisation

Dans la famille Franco, on demande le frère cadet, Dave, qui est passé derrière la caméra pour "The Rental", un film d'horreur qui sortira le 24 juin prochain aux Etats-Unis. Découvrez les première images du long-métrage.

Jusqu'alors comédien, voilà que Dave Franco s'essaie lui aussi à la réalisation - à l'instar de son aîné, James Franco -, dans un genre bien spécifique qui plus est. L'acteur apparu dans Insaisissables, Le Secret de Charlie ou encore The Disaster Artist a tourné son tout premier long-métrage, un film d'horreur baptisé The Rental.

Vous n'oserez plus jamais louer

The Rental (comprenez la location en français) narre l'histoire de deux couples partis pour un week-end de détente. Ces derniers ont en effet pu mettre de l'argent de côté grâce à un business monté ensemble et comptent bien s'accorder une escapade méritée ! Ils réservent donc une maison en ligne et partent pour cette destination.

Malheureusement, les choses ne vont pas tarder à se corser et leur séjour va virer au cauchemar. Entre les secrets qu'ils se cachent les uns aux autres et la sensation qu'ils ne sont pas seuls, ces deux jours ne vont pas être de tout repos pour les héros. La paranoïa grandit... Jusqu'au point de non-retour ?

The Rental sortira aux Etats-Unis le 24 juin sur les plateformes de vidéos à la demande mais aussi dans les drive-in, alternative intéressante au vu de la période actuelle. L'affiche du film et un aperçu vidéo sont d'ores et déjà disponibles au visionnage. De quoi ravir les amateurs du genre !

Dave Franco signe également le scénario du long-métrage, avec l'aide de Joe Swanberg (Happy Christmas). Au casting, on retrouve Alison Brie, star de Community et épouse du réalisateur à la ville. Le reste du quatuor est constitué de Dan Stevens (Downton Abbey), Sheila Vand (The OA) et Jeremy Allen White (Shameless).

Découvrez la bande-annonce du film en une d'article, et ci-dessous son affiche :