The Ring : une élève traumatisée après avoir vu le film en classe, ses parents portent plainte

Une adolescente de 13 ans a très mal vécu une séance de visionnage du film d'horreur "The Ring" de Gore Verbinski organisée au collège. Ses parents attaquent l'Éducation Nationale en justice.

The Ring : le traumatisme de toute une génération

Remake américain du film japonais Ring d'Hideo Nakata, Le Cercle : The Ring de Gore Verbinski est sorti en salles en février 2003. On retrouvait Naomi Watts en tête d'affiche.

Naomi Watts - Le Cercle (The Ring) © DreamWorks Pictures

L'actrice américaine y interprétait une journaliste qui enquêtait sur une mystérieuse cassette vidéo maudite, à l'origine de la mort inexpliquée de quatre adolescents, dont sa nièce. Après l'avoir trouvée et visionnée, la malédiction la touchait à son tour, et elle n'avait que sept jours pour tenter de déjouer le sortilège sinon la terrible Samara s'occuperait d'elle...

La vision d'horreur de cette dernière sortant de la télévision a traumatisé de nombreux spectateurs, et continue encore aujourd'hui.

Des parents portent plainte contre l'Éducation Nationale

Comme révélé ce vendredi 4 novembre par LCI, des parents d'une jeune élève de collège ont décidé de porter plainte après que cette dernière a été traumatisée par un visionnage de The Ring en classe.

Les faits se sont déroulés en avril 2019. Lors d'un cours sur le cinéma fantastique, un professeur d'un collège du Rhône a montré le film à ses élèves de 4e. S'en est suivi un débat sur la construction de la peur dans un film. Problème : la jeune fille, âgée de 13 ans au moment des faits, a été traumatisée par le visionnage.

Ce mercredi 3 novembre, ses parents ont témoigné devant le tribunal administratif de Lyon. Ils réclament 11 000 euros de dommages et intérêts à l'Éducation Nationale. Ils affirment que leur fille n'a par la suite plus pu regarder la télévision seule et qu'elle est restée "enfermée chez elle". Elle aurait également vécu une "fin de collège très dure", avec attaques de panique et isolement social.

Pire encore, ils affirment que leur fille était en "état de stress post-traumatique" d'après un certificat médical produit par l'avocat. Elle a par la suite suivi des séances d'hypnose et a dû être suivie psychologiquement.

The Ring était interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salles. Mais il a ensuite été déconseillé aux moins de 16 ans lors de sa diffusion télévisuelle. L'affaire est désormais entre les mains de la justice.