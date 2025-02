The Rock face à DiCaprio : le nouveau thriller de Martin Scorsese se précise

Martin Scorsese s’apprête à réaliser un nouveau film inspiré d’une histoire vraie, situé dans les années 60 et 70 à Hawaï. Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson et Emily Blunt y incarneront des figures clés d’un empire criminel en pleine expansion. Un projet ambitieux qui mêlera guerre des gangs, enjeux culturels et bataille pour le contrôle d’un territoire paradisiaque.

Un film de gangsters sous le soleil d’Hawaï

Loin des gratte-ciel new-yorkais ou des casinos de Las Vegas, le crime organisé prend ici une toute autre ampleur. Inspiré d’une histoire vraie, ce thriller plongera dans la montée en puissance d’un chef de gang hawaïen dans les années 60 et 70, déterminé à asseoir son pouvoir tout en affrontant les grandes corporations du continent (via Variety).

Nick Bilton, scénariste du projet, mettra en lumière une période méconnue de l’histoire criminelle américaine, où les affrontements ne se jouaient pas seulement dans les arrière-salles de clubs enfumés, mais aussi sur fond de tensions culturelles et économiques. Pour Scorsese, qui a marqué l’histoire du cinéma avec des œuvres comme Casino et Les Affranchis, ce projet représente une extension naturelle de son exploration des dynamiques mafieuses, cette fois dans un cadre inédit.

Dwayne Johnson, souvent cantonné aux rôles de héros d’action, tiendra ici un rôle plus sombre et nuancé. Son personnage, à la fois impitoyable et attaché à ses racines, devra se frayer un chemin dans un monde où la loyauté ne tient qu’à un fil. Un rôle qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.

Un casting de luxe

Ce projet réunit une équipe prestigieuse. Scorsese retrouve Leonardo DiCaprio, avec qui il a déjà collaboré sur Gangs of New York, Shutter Island ou encore Killers of the Flower Moon. Emily Blunt et Dwayne Johnson, qui avaient partagé l’affiche de Jungle Cruise, rejoignent également cette fresque criminelle ambitieuse.