The Rookies : Milla Jovovich se la joue James Bond dans le trailer

La comédienne Milla Jovovich est de retour dans une nouvelle série B d'action : « The Rookies ». Réalisé par Alan Yuen, le long-métrage dévoile sa première bande-annonce totalement explosive.

Milla Jovovich : la reine des séries B

Milla Jovovich sera prochainement de retour dans une nouvelle série B faite sur-mesure pour elle. La comédienne est une habituée de ce genre de cinéma. En un peu plus de trente ans de carrière elle en a enchaîné un nombre incalculable. Milla Jovovich s'est ainsi illustrée dans des films comme Resident Evil, Les Trois Mousquetaires, Hellboy ou encore, plus récemment, Monster Hunter. Mais au-delà de ces divertissements relativement bas de gamme, elle a aussi, et surtout, tourné dans Le Cinquième élément, qui la révéla en 1997.

The Rookies : un déferlement d'action

Milla Jovovich est ainsi de retour dans une nouvelle série B décoiffante : The Rookies (ou Le Contrat en version française). Le long-métrage est réalisé par Alan Yuen, qui signe ici sa deuxième réalisation après Firestorm. Outre la présence de Milla Jovovich, le reste du casting se compose notamment de Talu Wang, Sandrine Pinna et David Lee Mclnnis.

The Rookies raconte le destin de Zhao Feng, un petit casse-cou amateur des sports extrêmes. Il se retrouve alors pris au centre d'un trafic illégal, et se voit obligé de rejoindre un groupe d'agents secrets pour garder sa liberté. Ce petit groupe d'agents spéciaux est dirigé par l'agent Bruce (Milla Jovovich) qui va devoir former ses agents rapidement si elle veut l'emporter contre une dangereuse organisation terroriste.

The Rookies ©New Classics Media

The Rookies vient de dévoiler sa première bande-annonce (en une d'article). Des images explosives, voir totalement abusives, qui promettent un divertissement décérébré et extrêmement porté sur l'action. Le scénario semble totalement inexistant, et le film se repose visiblement uniquement sur des séquences d'action qui seront probablement indigestes. Mais ne jugeons pas avant d'avoir vu le film. Peut-être que The Rookies sera un divertissement attachant et sans prise de tête.

Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie en France.