Un sublime trailer pour le nouveau film de Pedro Almadovar

Le nouveau film de Pedro Almodovar, "The Room Next Door", se dévoile sans paroles mais avec des premières images sublimes. On y découvre Tilda Swinton et Julianne Moore, actrices principales de ce mélodrame mystérieux et très attendu.

Pedro Almodovar de retour

Trois ans après Madres Paralelas, présenté en compétition à la 78e Mostra de Venise et récompensé de la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour Penélope Cruz, c'est au même endroit que Pedro Almadovar présentera début septembre son nouveau long-métrage : The Room Next Door.

En amont de sa première mondiale à Venise, où il concourra pour le Lion d'or, une bande-annonce a été dévoilée. Des images où le mystère le dispute à la beauté de la photographie, ainsi qu'à la prestance de ses deux actrices principales Tilda Swinton et Julianne Moore.

The Room Next Door est l'adaptation d'un best-seller américain, What Are You Going Through de Sigrid Nunez. Pedro Almadovar change le titre, mais pas une composante essentielle : la langue. En effet, The Room Next Door est le premier long-métrage du grand cinéaste espagnol tourné en langue anglaise. Une première pour Pedro Almodovar dans ce format, qui s'est déjà frotté avec succès à la production anglophone pour ses deux courts-métrages sortis en 2021 et 2023, La Voix humaine et Strange Way of Life.

Le synopsis de The Room Next Door est le suivant :

L'histoire d'une mère très imparfaite et d'une fille rancunière séparées par un grand malentendu. Entre les deux, une autre femme, Ingrid, l'amie de la mère, est la dépositaire de leur douleur et de leur amertume. Martha, la mère, est reporter de guerre et Ingrid est une romancière autofictionnelle.

Une suite "naturelle" à Douleur et Gloire

Tilda Swinton, qui incarne Martha, avait déclaré en février 2024 percevoir The Room Next Door, sa deuxième collaboration avec Pedro Almodovar, comme une suite "naturelle" à Douleur et Gloire, sorti en 2019. Par ailleurs, l'actrice britannique y voit un prolongement naturel de son association avec le cinéaste après La Voix humaine.

On s'aime vraiment tous les deux, et on a toujours voulu faire un long-métrage ensemble. Ce projet est en gestation depuis que nous avons travaillé ensemble sur "The Human Voice", et c'est vraiment passionnant.

En plus de Tilda Swinton et Julianne Moore, le casting est notamment composé de John Turturro, Alessandro Nivola et Vicky Luengo.