The Ryan Initiative : pourquoi Ben Affleck n'a pas repris son rôle (et presque coulé la franchise) ?

C'est un des héros de littérature et de cinéma parmi les plus célèbres aux États-Unis, créé par Tom Clancy : Jack Ryan. 24 ans après le premier film "À la poursuite d'Octobre rouge", c'est Chris Pine qui tient le rôle dans "The Ryan Initiative". Un film quasi miraculé, étant donné la "faute" commise involontairement par son précédent interprète Ben Affleck, qui a bien failli faire disparaître la franchise...

The Ryan Initiative, pour effacer l'ardoise laissée par Ben Affleck

Sorti en 2014, The Ryan Initiative est le cinquième film mettant en scène le célèbre héros créé par Tom Clancy : Jack Ryan. Dans ce film, c'est Chris Pine qui incarne l'ancien Marine devenu professeur d'histoire puis agent de la CIA, versé aussi bien dans l'analyse géopolitique que dans l'action. Surnommé le Ryanverse aux États-Unis, une première adaptation cinématographique n'a pas tardé à arriver sur les écrans avec À la poursuite d'Octobre rouge en 1990, avec Alec Baldwin dans le rôle de Jack Ryan et John McTiernan à la réalisation. Un succès critique et commercial qui débouche sur une deuxième adaptation en 1992, Jeux de guerre, avec cette fois-ci Harrison Ford dans le rôle et Phillip Noyce derrière la caméra.

La Somme de toutes les peurs ©Paramount Pictures

Les deux hommes enchaînent en 1994 avec Danger immédiat. Ces deux films sont aussi des succès, mais il faut ensuite attendre 2002 pour avoir un nouveau film aux allures de reboot, avec un Jack Ryan plus jeune interprété par Ben Affleck : La Somme de toutes les peurs. De nouveau un succès, malgré un climat politique alourdi par les attentats du 11 septembre 2001. L'acteur de Pearl Harbor, alors en pleine explosion, a signé pour deux films et l'avenir s'annonce radieux.

Amours troubles, une erreur très lourde de conséquences

En dépit de ses multiples interprètes, le personnage de Jack Ryan est donc bien installé et la franchise se porte très bien. Mais, catastrophe, selon le producteur historique de la franchise Mace Neufeld, Ben Affleck fait un alors un choix de carrière dramatique en apparaissant dans Amours troubles (Gigli en VO), considéré comme un des pires films de l'histoire du cinéma. Les critiques sont assassines, l'échec financier est monumental, les Razzie Awards pleuvent... De star montante, Ben Affleck devient directement la risée d'Hollywood. Des années compliquées pour l'acteur, qui "s'illustre" aussi dans Daredevil ou encore Paycheck . Le producteur l'exprimait ainsi dans une interview donnée à Screendaily en janvier 2014, lors de la sortie de The Ryan Initiative.

Ben Affleck jouait un jeune Jack Ryan dans "La Somme de toutes les peurs" et le film a été un succès. Il était bon dans le rôle, mais malheureusement il a fait le film "Amours troubles", qui a été un désastre, et Paramount s'est retiré du projet, au moins pour un temps. On avait un accord pour faire un deuxième film avec Ben, mais ça a donc été annulé.

Visage d'un héros américain très populaire et d'une franchise jusque-là lucrative, Ben Affleck devient alors persona non grata du côté de Paramount. La Somme de toutes les peurs était un reboot, et sans la possibilité d'y donner une suite directe, sans interprète, la franchise s'arrête. Dans des propos rapportés par USA Today en 2014, Mace Neufeld déclarait encore :

"Amours troubles" a en quelque sorte fait trébucher la franchise. On n'avait plus de Jack Ryan, et donc la franchise s'est mise en veille.

The Ryan Initiative, un nouveau faux départ ?

Il aura donc fallu douze ans pour que le Ryanverse revienne au cinéma. The Ryan Initiative est donc un nouveau reboot, avec un nouvel interprète, un réalisateur prestigieux en la personne de Kenneth Branagh, et des stars comme Keira Knightley et Kevin Costner au casting. Premier film issu d'un scénario original plutôt que d'un roman de Clancy, The Ryan Initiative recueille des critiques mitigées et un score au box-office trop juste (135,5 millions de dollars de recettes au niveau mondial) pour donner lieu à une suite. Malgré sa performance convaincante, l'acteur expliquait ainsi :

Non, je ne pense pas que The Ryan Initiative ait fait assez d'argent pour que ça continue. C'est un de mes grands regrets, qu'on n'y soit pas parvenus. C'est une franchise géniale et, si ce n'est pas avec moi, j'espère qu'elle aura une cinquième "vie". Parce que c'est juste génial. J'aime le genre de l'espionnage. J'espère donc que ça va continuer, avec une histoire intéressante.

Poursuivre la franchise autour de Jack Ryan ou étendre l'univers ? Telle est la question après le succès en demi-teinte de The Ryan Initiative. Direction donc le format sériel pour Amazon avec John Krasinski dans le rôle. Et dans l'attente de poursuivre les aventures du personnage sur grand écran, Paramount et Amazon produisent en 2021 Sans aucun remords, centré sur l'autre très célèbre personnage de Tom Clancy : John T. Clark, aussi appelé John Kelly. C'est Michael B. Jordan qui tient le rôle, et Jack Ryan n'apparaît pas dans le film. Alors que John Kelly était présent dans Danger immédiat et La Somme de toutes les peurs, interprété d'abord par Willem Dafoe puis Liev Schreiber.

Signe que l'univers Jack Ryan est bien vivant mais sous tension, Kevin Costner qui joue dans The Ryan Initiative devait apparaître dans Sans aucun remords, ce qui aurait établi de fait un univers étendu avec des personnages récurrents. Mais il n'y apparaît pas, laissant pour le moment l'oeuvre de Tom Clancy écartelé entre différentes dynamiques...