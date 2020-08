The Secrets we keep : trailer du nouveau film de Noomi Rapace

"The secrets we keep" dévoile ses premières images. On y découvre une Noomi Rapace au bord de la folie qui kidnappe son voisin et le séquestre dans sa cave.

The Secret we keep : un soupçon prononcé

Bleeker street a dévoilé la première bande-annonce du thriller The secrets we keep.

On y retrouve Maja (Noomi Rapace), une immigrée européenne qui tente de refaire sa vie aux Etats-Unis. Elle est mariée à un homme bien (Chris Messina), vit dans un quartier résidentiel calme et tout semble aller pour le mieux. Pourtant, un nouveau voisin (Joel Kinnaman) emménage et le calme s'envole. Pensant reconnaître sa silhouette et sa façon de siffler, Maja se persuade que l'homme est en fait un ancien Nazi qui lui a fait subir les pires horreurs pendant la Seconde Guerre Mondiale. Plus le doute s'installe, plus la jeune femme veut connaître la vérité. Pour cela, elle le kidnappe et le retient prisonnier dans sa cave. L'interrogatoire et l'enquête peuvent commencer !

Le film est un thriller qui va amener le spectateur à douter à son tour sur l'identité de ce mystérieux voisin. Est-il un tueur sans pitié ? Maja est-elle psychologiquement malade et paranoïaque ? Il faudra voir le long-métrage pour avoir la réponse.

La société de production a également dévoilé un premier poster pour le film.

Une équipe expérimentée

The Secrets We keep peut en effet se vanter d'avoir un trio de poids dans son casting. Depuis sa révélation dans la trilogie Millenium, Noomi Rapace est devenue une valeur sûre du cinéma mondiale. On a pu notamment la voir dans des super-productions américaines comme Prometheus ou Sherlock Holmes : jeu d'ombres. La Suédoise est aussi apparue dans la série Jack Ryan sur Amazon Prime Video.

À ses côtés, dans le rôle de son mari, le prolifique et toujours parfait Chris Messina. Habitué des seconds rôles, il est apparu dans Argo, Devil et dernièrement dans l'extraordinaire série Sharp Objects.

Enfin, pour incarner le voisin au passé trouble, il fallait avoir de solides épaules. C'est le cas de Joel Kinnaman. Le compatriote de Noomi Rapace est un poids lourd du cinéma d'action. En témoigne ses performances dans Robocop et Suicide Squad.

Derrière la caméra pour tenir tout ce petit monde, nous retrouvons Yuval Adler. Le réalisateur a mis en scène le film Bethlehem, un épisode de Shooter et The Operative, avec Diane Kruger. Il est également l'auteur du scénario de The Secrets we keep.

Trois acteurs connectés

Les trois acteurs sont en effet connectés les uns aux autres d'une manière inattendue. Noomi Rapace s'est en effet faite connaître en jouant dans l'adaptation des romans Millenium. Le premier volume a eu droit à une version américaine réalisée par David Fincher dans laquelle jouait Joel Kinnaman. Ce dernier a également joué dans Suicide Squad qui a connu un spin-of centré sur Harley Quinn. Dans lequel on retrouve qui ? Le seul et unique, monsieur Chris Messina.

Sinon, dans la série des connections moins tirées par les cheveux, Rapace et Kinnaman on déjà partagé l'affiche de Enfant 44, de Daniel Espinosa. Cette fois-ci, ils incarnaient des Russes.

The Secrets we keep n'est pas encore annoncé en France. Si une sortie au cinéma n'est pas garantie, il est fort à parier, avec un tel casting, que le film trouvera sa place en V.O.D ou sur une plateforme de streaming.