The Silencing : Nikolaj Coster-Waldau traque un serial killer dans la bande-annonce

La bande-annonce de "The Silencing" vient d’être dévoilée. On y découvre Nikolaj Coster-Waldau, alias Jaime Lannister dans "Game of Thrones", à la poursuite d’un tueur en série. Le film sortira sur le service de télévision DIRECTV le 16 juillet prochain, puis dans les salles américaines et à la demande le 14 août prochain. On ne sait pas encore s’il sortira au cinéma en France.

L’histoire de The Silencing

La trame de The Silencing suit un ancien chasseur qui, accompagné de la shérif Alice Gustafsson, se lance dans un jeu du chat et de la souris avec un tueur en série qui assassine des adolescentes dans les bois, et qu’il soupçonne d’être responsable du kidnapping de sa fille des années auparavant. Nikolaj Coster-Waldau y interprète le chasseur et Annabelle Wallis, aka Grace Burgess dans Peaky Blinders, joue la shérif. La distribution de The Silencing comporte également Hero Fiennes-Tiffin, Melanie Scrofano, Zahn McClarnon et Shaun Smyth. Le film est réalisé par Robin Pront, le cinéaste derrière Les Ardennes, et a été écrit par Micah Ranum - pour lequel il s’agit de son premier long-métrage.

Ce que nous montre la bande-annonce

Le trailer de The Silencing annonce un film qui semble respecter les codes du genre. On voit d’abord des images d’une future victime en cavale, tentant d’échapper à son poursuivant. On découvre ensuite la shérif, qui trouve la victime et la cause de sa mort en même temps que nous. La bande-annonce présente ensuite le personnage principal, toujours à la recherche de sa fille disparue. Lorsqu’il apprend qu’un corps a été découvert, il demande à le voir pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’elle. S’il ne s’agit finalement pas de sa fille, il décide ensuite de partir lui-même à la recherche du tueur, qui assassine ses victimes avec une arme étrange. Les deux personnages principaux semblent mener leur enquête en parallèle, avant de se retrouver pour confronter le serial killer.

Que peut-on attendre de The Silencing ?

D’après ces images, The Silencing devrait présenter une histoire classique, mais misera sans doute beaucoup sur l’interprétation de ses acteurs, Nikolaj Coster-Waldau et Annabelle Wallis en tête, et une mise en scène tendue. La bande-annonce tease un gros suspense et une atmosphère oppressante qui devrait être parfaitement adaptée au scénario. Si le trailer n’annonce rien de révolutionnaire, il devrait donner envie aux fans de thrillers de découvrir le long-métrage. Par contre, pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée pour la France.