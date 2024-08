The Silent Hour : première bande-annonce du film d’action porté par Joel Kinnaman

Joel Kinnaman incarne un policier sourd qui décide de protéger une jeune femme témoin d’un meurtre et elle-même sourde dans "The Silent Hour". Le trailer du film a été dévoilé.

Joel Kinnaman doit protéger la témoin d’un meurtre dans The Silent Hour

Ayant souvent tenu des seconds rôles ces dernières années, Joel Kinnaman va cette fois revenir comme tête d’affiche de The Silent Hour. L’intrigue du film prend place à Boston. Elle se centre sur Frank Shaw, un officier de police qui a perdu l’audition pendant une course-poursuite. Plusieurs mois après, son partenaire lui demande de faire l’interprète pour une femme sourde qui doit témoigner après avoir vu un meurtre. Mais lorsqu’elle se retrouve elle-même menacée dans son appartement, Frank décide de la protéger.

The Silent Hour a été réalisé par Brad Anderson. Aux côtés de Joel Kinnaman, Sandra Mae Frank interprète Ava, la femme que le policier décide de protéger lorsqu’elle est attaquée. Mark Strong fait aussi partie de la distribution dans le rôle du coéquipier de Frank. Tous ces acteurs sont en action dans la première bande-annonce du film, qui vient d’être mise en ligne.

Une bande-annonce tendue pour le film

Paramount a partagé les premières images de The Silent Hour. On y voit d’abord le personnage de Joel Kinnaman subir l’accident qui le rend sourd. Ayant du mal à s’habituer à son nouvel handicap, il accepte ensuite d’aider son coéquipier à traduire les paroles d’Ava. À la suite de cela, Frank y retourne sans son coéquipier, et se rend compte que la jeune femme est menacée. C’est là qu’il intervient pour la sauver.

La bande-annonce de The Silent Hour nous tease un huis-clos tendu au sein de l’immeuble où habite Ava. Car lorsque Frank décide de la protéger, les hommes venus pour la tuer ne comptent pas les laisser sortir de l’immeuble. Le policier et la témoin vont donc devoir trouver un moyen de survivre. Et ce, alors qu’ils ne peuvent pas entendre arriver les tueurs lancés à leurs trousses...

Le long-métrage sortira-t-il en France ?

D’après The Playlist, The Silent Hour doit sortir le 11 octobre prochain aux États-Unis au cinéma et en VOD. En revanche, le long-métrage n’a pas encore de date en France. On verra si un distributeur le proposera.