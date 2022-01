The Social Network : quand Jesse Eisenberg snobait Dakota Johnson

Réunie avec Andrew Garfield pour une interview de Vanity Fair, l'actrice Dakota Johnson est revenue sur leur rencontre pendant le tournage de "The Social Network". Un tournage durant lequel elle a aussi rencontré Jesse Eisenberg. Si elle se souvient de la gentillesse d'Andrew Garfield, elle se souvient aussi d'une certaine attitude de l'interprète de Mark Zuckerberg...

The Social Network : le grand succès de 2010

En 2010, David Fincher créait l'événement avec un de ses meilleurs films : The Social Network. Un film ambitieux qui racontait la création du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg et ses associés, et surtout les litiges et embrouilles juridiques qui suivirent entre eux. Pour raconter cette histoire, le réalisateur de Seven et de Fight Club met tout son génie de mise en scène à l'oeuvre et surtout dirige un casting de jeunes talents brillants. Autour de Jesse Eisenberg, on retrouve notamment Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer et Dakota Johnson, dont c'est pour elle le premier rôle au cinéma - si on excepte son apparition dans La Tête dans le carton à chapeaux sorti en 1999.

The Social Network ©Columbia Pictures

The Social Network propulse les membres de son casting masculin au rang de stars. Il offre même une nomination au Golden Globe, au BAFTA et à l'Oscar du meilleur acteur pour Jesse Eisenberg. Grand film du 21e siècle, d'une perspicacité et d'une maîtrise exemplaires, The Social Network est donc pour la plupart de ses participants un excellent souvenir. Mais pour Dakota Johnson, qui à l'époque n'était ni la star de la saga Cinquante nuances de Grey, ni devenue la formidable muse de cinéma d'auteur récemment révélée dans The Lost Daughter - elle n'était alors "que" la fille de Mélanie Griffith et Don Johnson -, ce bon souvenir a quelque chose de nuancé vis-à-vis de Jesse Eisenberg.

Dakota Johnson : "Jesse m'a ignorée"

C'est dans une interview donnée avec Andrew Garfield à Vanity Fair que l'actrice de 32 ans s'est remémoré leur rencontré sur le film de David Fincher, et le temps passé avec le reste du casting. Dans The Social Network, elle a un rôle très réduit. En effet son personnage n'a que quelques minutes de dialogue avec Sean Parker (Justin Timberlake). Mais elle raconte avoir néanmoins été présente plusieurs jours sur le plateau de tournage et avoir partagé un déjeuner avec Andrew Garfield et Jesse Eisenberg. Un déjeuner où ce dernier l'a tout simplement ignorée.

Jesse et toi étiez très occupés pour ce film, et moi je n'y étais que pour quelques secondes, mais j'ai passé quelques jours sur le plateau à observer. Je me souviens m'être assise un jour avec vous pour déjeuner, et toi tu m'avais posé plein de questions. Tu étais très gentil - et Jesse m'a ignorée. Il était probablement dans son personnage.

Dakota Johnson - Andrew Garfield ©Vanity Fair

Ce à quoi Andrew Garfield, pris de court, essaye alors de répondre en désamorçant la gêne. "Oh, ça je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'il faut que je le défende d'une certaine manière. Il y avait sûrement du Zuckerberg à ce moment-là en lui. Il était sans doute bouleversé par..." Et Dakota Johnson de finir avec humour sa phrase : "... par ma beauté."

De toute évidence Dakota Johnson n'en tient aucune rigueur à son confrère Jesse Eisenberg, considérant qu'il était alors dans son personnage. Et quoi qu'il puisse en être réellement, Dakota Johnson est en ascension rapide et est aujourd'hui en pleine lumière. Et son rôle phénoménal d'ambiguïté et de magnétisme dans The Lost Daughter pourrait peut-être bien lui valoir une nomination de meilleur second rôle aux prochains Oscars... (mais la liste des prétendantes est longue).