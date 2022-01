The Social Network : que pense Mark Zuckerberg du film ?

En racontant les coulisses du lancement de Facebook dans "The Social Network", David Fincher et le scénariste Aaron Sorkin en profitent pour dresser le portrait pas toujours flatteur de son géniteur. Qu'a pensé le vrai Mark Zuckerberg du film ?

The Social Network : une plongée dans les origines de Facebook

Un film sur la naissance de Facebook ? C'est un sujet qui aurait pu devenir scolaire ou peu intéressant entre les mains de nombreux réalisateurs. Mais il s'avère que c'est le génial David Fincher qui s'est penché dessus, avec le tout aussi bon Aaron Sorkin au scénario. Plus que de narrer les débuts de Facebook, c'est la personne de Mark Zuckerberg (ici incarné brillamment par Jesse Eisenberg) qui intéresse les deux compères dans The Social Network. Chose que l'on peut comprendre tant l'homme fascine, de par sa personnalité. On suit donc ce dernier lorsqu'il suit ses études à Harvard. Lui et d'autres étudiants planchent sur un réseau social qui permet de mettre en relation les jeunes. Cette idée va ensuite devenir le mastodonte que l'on connaît aujourd'hui et Mark Zuckerberg ne va pas hésiter à délaisser les relations humaines au profit de ce projet.

The Social Network ©Columbia Pictures

Si vous avez vu The Social Network, on ne peut pas dire que son personnage central attise la sympathie. Au contraire, David Fincher le filme comme un véritable asocial, incapable de nouer des relations avec autrui tout en étant doté d'un sacré égo. Forcément, on se dit qu'un tel portrait n'a pas été du goût du vrai Mark Zuckerberg.

Un film proche de la réalité ?

Il s'avère que celui-ci a d'abord refusé de voir le film. Au lieu de rester sur cette position, il a finalement décidé de se laisser tenter pour voir de quoi il en retournait. On se demande donc logiquement ce qu'il a pu en penser. Sans véritable surprise, le long-métrage n'a pas trouvé grâce à ses yeux. D'après lui, une grande partie de ce qui est conté dedans a été inventé et n'a rien à voir avec la réalité.

Il avance qu'Aaron Sorkin et David Fincher ont volontairement dramatisé les choses pour créer une trame attractive. Pourtant, le scénariste du film a pour habitude de potasser ses sujets et de se raccrocher à la réalité avec le plus d'exactitude. The Social Network se base d'ailleurs sur un livre - La revanche d'un solitaire : La véritable histoire du fondateur de Facebook - qui prétend se rapprocher de l'histoire vraie. Alors, Mark Zuckerberg a-t-il tenté de discréditer le film pour faire croire qu'il n'est pas l'horrible homme présenté ? Une hypothèse qui n'est pas à exclure...