The Son : Anthony Hopkins s'ajoute au casting, après The Father

Après l'immense succès de l'adaptation cinématographique de sa pièce de théâtre "The Father", Florian Zeller ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, il a décidé d'adapter une autre de ses œuvres célèbres : "The Son". Le film verra notamment le retour d'Anthony Hopkins, après sa performance énorme dans "The Father".

The Father : le triomphe de Florian Zeller

Jouissant déjà d'une bonne notoriété, Florian Zeller livre en 2012 LA pièce qui change sa vie : Le Père (The Father en anglais). En effet, l'œuvre qui suit les péripéties malheureuses d'un octogénaire atteint d'Alzheimer, est accueillie avec enthousiasme en France. Mais pas seulement, puisque très rapidement, un engouement international se crée.

Ainsi, la presse étrangère encense la pièce de théâtre, la considérant comme l'une des meilleures œuvres sorties sur les planches durant cette dernière décennie. Florian Zeller est lui-même cité comme l'un des meilleurs dramaturges français du moment, par plusieurs magazines.

Le Père est ainsi joué dans plus de 40 pays et obtient trois Molières en France. Elle connaît surtout deux adaptations : la première se nomme Floride (2014) et est connue pour être le dernier film de Jean Rochefort avant sa mort. La seconde est, en revanche, plus importante puisque c'est Zeller lui-même qui s'est chargé de la réaliser. Intitulé The Father, le long-métrage sort en 2020 et il est plébiscité par la critique. Grandissime favori des cérémonies internationales, il obtient notamment deux Oscars sur six possibles. Sans compter les nominations et/ou récompenses aux BAFTA ou bien encore aux Golden Globes

The Father ©F comme Film

The Son : un gros casting en vue

Joué pour la première fois en 2019, Le Fils est, en réalité, le troisième volet d'une "trilogie théâtrale" initiée par Florian Zeller, bien qu'il n'y ait pas de lien chronologique entre les trois œuvres. En effet, ce dernier avait lancé La Mère en 2010 et Le Père en 2012. Tout comme sa pièce précédente, Le Fils a obtenu un grand succès, et a été, par la suite, jouée dans de nombreux pays. Pas étonnant donc que, suite au plébiscite de The Father, The Son soit réalisé dans la foulée.

En ce qui concerne l'histoire, on y suivra le parcours d'un adolescent dépressif qui tentera de retrouver la joie de vivre grâce notamment à l'aide de son père. Comme The Father qui regroupait une distribution solide (Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Potts, Olivia Williams, Mark Gatiss), celui de The Father le sera tout autant. On y retrouvera ainsi Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby.

Dernier ajout au casting, donc : Anthony Hopkins. Étant donné que The Father n'est pas une suite de The Son, l'acteur jouera un nouveau rôle, écrit soigneusement par Florian Zeller, avec qui il collaborera pour la seconde fois consécutive. Dans son communiqué relayé par The Hollywood Reporter, le metteur en scène n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur le comédien :

Après notre travail sur The Father, je ne pouvais pas faire un autre film sans Anthony. Il a été le premier à lire le script de The Son, puisque l'un des personnages a été écrit spécialement pour lui.

Pour le moment, son personnage n'a pas encore été révélé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'existait pas dans la pièce d'origine.

Tournage terminé

Annoncé en avril 2021 par le réalisateur de The Father, The Son a connu un tournage de globe-trotter, multipliant les prises de vue entre la France, New York et Londres. Bonne nouvelle toutefois : le tournage s'est récemment achevé. C'est d'ailleurs Florian Zeller qui a annoncé lui-même le clap de fin sur les réseaux sociaux. Hugh Jackman s'est également exprimé sur ce sujet.

Il reste maintenant à connaître la date de sortie de The Son qui n'a pas encore été communiquée.