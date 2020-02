The Stars at Noon : Robert Pattinson et Margaret Qualley dans le prochain film de Claire Denis

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Robert Pattinson et la jeune Margaret Qualley viennent d’être annoncés au casting du prochain film de Claire Denis, « The Stars at Noon ». Le long-métrage mélangera les genres, puisqu’il s’agira à la fois d’un thriller et d’une histoire d’amour.

Le prochain film de Claire Denis se dévoile peu à peu. Basé sur le roman éponyme de 1986 (et traduit Des étoiles à midi en français) écrit par Denis Johnson, il suivra un mystérieux homme d’affaires britannique (Pattinson) et une impétueuse journaliste américaine (Qualley) qui tombent amoureux en 1984 sur fond de révolution au Nicaragua. Les deux personnages vont vite se retrouver mêlés à des histoires de mensonges et de conspirations, et vont donc être forcés de quitter le pays, ne pouvant faire confiance que l’un à l’autre.

Deux premiers noms prestigieux au casting

Pour l’occasion, Pattinson retrouvera Claire Denis, puisqu’il tenait déjà l’affiche de son dernier film, High Life, en 2018. Il y interprétait un condamné à mort acceptant de participer à une expédition spatiale en dehors du système solaire afin de commuer sa peine, partageant l’écran avec Juliette Binoche. À la sortie du film, la réalisatrice avait exprimé son désir de retravailler avec l’acteur britannique. L’opportunité de le faire n’aura donc pas tardé à se présenter.

Après avoir tenu le rôle récurrent de Jill Garvey dans la série The Leftovers, Margaret Qualley a, quant à elle, été pour beaucoup découverte l’année dernière avec son apparition dans le Once Upon a Time… in Hollywood de Tarantino. Elle y jouait le rôle de Pussycat, partageant la plupart de ses scènes avec Brad Pitt.

Les deux acteurs ont également d’autres projets actuellement en production.

Pattinson a débuté le tournage de The Batman, dont les premières photos viennent d’être dévoilées. Il sera également à l’affiche du prochain film de Christopher Nolan, Tenet, dont la sortie est prévue pour le 22 juillet prochain en France.

Qualley est quant à elle attendue au casting de Seberg, biopic sur Jean Seberg, interprétée par Kristen Stewart, et pas encore sorti en France. Elle tiendra également l’un des principaux rôles de My Salinger Year, de Philippe Falardeau, face à Sigourney Weaver, et sera à l’affiche du prochain film de Scott Cooper, A Head Full of Ghosts.

Les deux acteurs n’ont donc pas fini de faire parler d’eux. En ce qui concerne The Stars at Noon, le long-métrage n’a pour le moment aucune date de sortie.