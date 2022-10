The Stranger : c'est quoi ce polar noir qui cartonne sur Netflix ?

"The Stranger", polar australien ultra-noir à découvrir sur Netflix, peut compter sur une mise en scène angoissante et ses deux acteurs Joel Edgerton et Sean Harris pour raconter l'investigation complexe d'un terrible fait divers.

The Stranger, "petit polar" et grande sensation

Présenté dans la section Un certain regard au Festival de Cannes 2022, The Stranger est un thriller policier australien, qu'on peut ranger dans la catégorie true crime que Netflix affectionne tant. Réalisé par Thomas M. Wright, il s'agit de son deuxième long-métrage après le drame biographique Acute Misfortune, sorti en Australie en 2019. The Stranger a pour lui deux acteurs au sommet de leur art : Joel Edgerton et Sean Harris. Les deux hommes ont d'ailleurs récemment partagé l'affiche de The Green Knight. On les retrouve ainsi dans The Stranger pour un face-à-face psychologique tortueux et dangereux.

The Stranger ©Netflix

Dans The Stranger, Joel Edgerton incarne Mark Frame, un policier sous couverture. Sa mission ? Gagner la confiance d'Henry Teague aka Pete Morley. Celui-ci est un criminel suspecté de l'enlèvement et du meurtre d'un adolescent il y a huit ans. Pour résoudre ce cold case, la police australienne met en place une fausse organisation criminelle dans le seul but de gagner la confiance d'Henry et lui faire avouer son crime, preuves à l'appui. Mark, père d'un jeune garçon et obligé de se rapprocher le plus possible d'Henry, va souffrir de la charge psychologique que représente sa mission : lui offrir son amitié et gagner sa confiance.

Un polar ultra-noir inspiré d'une histoire vraie

La mise en scène de The Stranger est aride, dans des teintes grises et sombres avec une caméra souvent épaulée et toujours à hauteur d'homme. Une sensation d'étouffement autant que d'inquiétude saisit ainsi vite le spectateur. En bus, dans des voitures, dans un avion, Henry est comme enfermé dans le cadre. Et il ne doit pas s'en échapper, auquel cas le meurtre que la police souhaite élucider ne le sera jamais. Il faut souligner, en plus d'une réalisation qui tire le meilleur de son économie de moyens, une performance majeure de Sean Harris.

Comme de coutume, dans ce format true crime, c'est en effet l'antagoniste et bad guy qui dispose d'une large marge de manoeuvre pour incarner la folie criminelle. Avec peu de mots, d'une présence glaçante malgré son apparente absence au monde qui l'entoure, l'acteur célèbre pour son rôle de Solomon Lane dans Mission Impossible : Rogue Nation et Mission Impossible : Fallout est absolument saisissant. Face à lui, Joel Edgerton livre lui le portrait psychologique complexe et douloureux d'un policier engagé dans une telle manipulation. Et quand ni lui ni Joel Edgerton ne sont à l'image de The Stranger, c'est pour explorer la tension du côté des autorités, où la détective Kate Rylett (Jada Alberts) supervise cette importante enquête.

The Stranger, disponible sur Netflix depuis le 19 octobre 2022, s'inspire d'une histoire vraie. Il est en effet basé sur le livre The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe's Killer. Celui-ci fait le récit de l'enquête de la disparition et le meurtre du jeune Daniel Morcombe, un des faits divers les plus retentissants dans l'histoire contemporaine australienne.