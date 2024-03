The Strangers : le remake du film terrifiant sorti en 2009 se dévoile

Vous ne l'attendiez pas ? Hollywood l'a quand même fait ! Le film d'horreur "The Strangers" de Bryan Bertino sorti en 2009 avec Liv Tyler a droit à son remake version 2024 avec une star de Riverdale en tête d'affiche. Découvrez la bande-annonce ci-dessus.

The Strangers : un home invasion terrifiant

En 2009, le réalisateur Bryan Bertino met en scène le film d'horreur The Strangers avec Liv Tyler et Scott Speedman. Un home invasion particulièrement efficace et glaçant qui relatait le calvaire d'un couple qui se faisait harceler par des inconnus dans sa maison.

Le film raconte l'histoire terrifiante d'un jeune couple, Kristen McKay (Liv Tyler) et James Hoyt (Scott Speedman), qui, après avoir assisté à un mariage, se retirent dans une maison de vacances isolée. Leur séjour se transforme en cauchemar lorsqu'ils sont confrontés à trois assaillants masqués qui les harcèlent et les terrorisent sans raison apparente.

Bryan Bertino s'inspire d'événements réels pour son scénario, notamment des cambriolages dans son quartier d'enfance et de l'affaire des meurtres de la famille Manson, pour créer une atmosphère de peur intense basée sur l'invraisemblance et la brutalité des attaques de parfaits inconnus.

Le remake arrive

En 2018, à la surprise générale, une suite au film original intitulé Strangers : Prey at Night débarque sur nos écrans. Mis en scène par Johannes Roberts, le long-métrage ne rencontre pas un grand succès (31 millions de dollars au box-office mondial) mais donne visiblement envie aux studios d'exploiter encore un peu cette franchise.

En effet, cette année sortira The Strangers : Chapter 1, le remake du film original, avec Madelaine Petsch (Riverdale) et Froy Gutierrez, qui reprennent les rôles précédemment tenus par Liv Tyler et Scott Speedman (même si les noms des personnages ont été changés).

L'histoire reste la même, à la différence près que le couple a cette fois-ci loué un Airbnb dans l'Oregon pour ajouter une dose de modernité. La bande-annonce du film dévoilée il y a quelques jours ne laissent pas beaucoup d'espoir : il s'agit d'un simple copier/coller du film de Bryan Bertino. Il devrait néanmoins réussir à séduire une nouvelle génération de spectateurs à défaut de proposer un contenu original.

Il n'y a pas encore de date de sortie française.