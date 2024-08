Ce film d’horreur a fait sensation à Cannes, il se dévoile dans une bande-annonce angoissante

"The Substance", le nouveau film choc de Coralie Fargeat qui a marqué de son empreinte la dernière édition du Festival de Cannes, s’offre un nouveau trailer. Avec Demi Moore et Margaret Qualley.

The Substance, le retour marquant de Coralie Fargeat

Sept ans après Revenge, Coralie Fargeat a décidé de revenir fort avec son deuxième long-métrage. Sa nouvelle proposition, The Substance, s’intéresse à Elizabeth Sparkle, l’animatrice d’une émission d’aérobic virée le jour de ses 50 ans à cause de son âge. Elle se voit alors offrir la possibilité de s’injecter un produit qui lui offrira la possibilité de devenir « la meilleure version » d’elle-même.

The Substance a incontestablement été l’un des films ayant fait le plus parler lors du dernier Festival de Cannes. Choisi pour faire partie de la Compétition Officielle, le long-métrage a provoqué de grosses réactions (vous pouvez voir notre avis sur le film en suivant ce lien). Et après une première bande-annonce dévoilée au mois de juillet, de nouvelles images nous en montrent un peu plus sur le long-métrage.

Un nouveau trailer angoissant pour le film

Le nouveau trailer de The Substance nous montre le moment où l'héroïne jouée par Demi Moore apprend qu’elle est virée. Un moment de bascule pour elle, puisqu’elle se laisse alors tenter par le produit censé la rendre « meilleure ». On découvre alors une tout autre version de la principale protagoniste, jouée cette fois par Margaret Qualley.

On apprend également grâce à cette nouvelle bande-annonce que le produit propose de vivre sept jours dans sa peau « normale » et sept jours dans une peau bien plus jeune. Or, Elisabeth a un problème avec l’équilibre entre ces deux versions. Ce qui semble la conduire à se détruire… Emplie d’une atmosphère angoissante, la bande-annonce tease ainsi le cauchemar dans lequel Elisabeth plonge après avoir pris le produit.

Deux actrices principales impressionnantes

Côté casting, Demi Moore exprime une nouvelle fois son talent dans les nouvelles images de The Substance. C’est aussi le cas de Margaret Qualley, impressionnante dans son rôle. En France, The Substance sortira au cinéma le 6 novembre prochain.