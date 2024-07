Le film d'horreur choc avec Demi Moore se dévoile dans une bande-annonce dérangeante

Porté par Demi Moore et Margaret Qualley, " The Substance", le body horror de Coralie Fargeat, se dévoile avec une bande-annonce. Le film avait été présenté au Festival de Cannes 2024.

Une bande-annonce pour The Substance

Après son premier long-métrage Revenge (2017), Coralie Fargeat est de retour avec The Substance, un body horror aussi drôle que dérangeant. Les privilégiés du 77e Festival de Cannes, dont nous faisons partie, ont pu découvrir le film en avant-première en mai dernier. Et comme on l'expliquait dans notre article, le choc avait été à la hauteur des attentes. La réalisatrice française proposant une critique du culte de la beauté et du patriarcat avec une approche volontairement grotesque pour un résultat jouissif !

Pour ceux le public qui n'était pas présent sur la Croisette, The Substance se dévoile avec une bande-annonce rythmée et malsaine, à l'image du film. La vidéo (en une d'article) se veut tout sauf classique et cherche à privilégier les sensations provoquées sur le spectateur. Avec une musique électro, des gros plans tantôt sexys, tantôt écœurants, et une débauche de violence déjà annoncée.

De quoi ça parle ?

Difficile avec ces images de comprendre de quoi parle le film. Mais pour résumer, The Substance suit Elizabeth (Demi Moore), connue pour ses vidéos de fitness. Considérée comme trop vieille par son producteur (Dennis Quaid), elle se retrouve mise à la porte du jour au lendemain. C'est à ce moment qu'elle découvre un produit, The Substance, permettant de donner vie à "une meilleure version de soi-même". En la prenant, Elizabeth va devoir partager sa vie avec une version plus jeune et plus belle (Margaret Qualley). Une semaine pour l'une, et une semaine pour l'autre. Sauf que cet équilibre ne sera pas respecté bien longtemps...

The Substance sera à découvrir dans les salles françaises le 6 novembre.