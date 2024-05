Ce film d'horreur avec Demi Moore va choquer le Festival de Cannes

Focus sur "The Substance", le nouveau film de Coralie Fargeat ("Revenge") qui sera présenté au Festival de Cannes 2024 en compétition officielle. Trois images et un synopsis ont été dévoilés.

The Substance : des premières images dérangeantes

Lors du 75e Festival de Cannes 2022 en compétition officielle, David Cronenberg était revenu en compétition officielle avec Les Crimes du futur (2022), film fantastique et de body horror porté par Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart. Dedans, on voyait un artiste mettre en scène la métamorphose de ses organes. Deux ans plus tard, le nouveau choc de la Croisette pourrait se nommer The Substance. Même si les éléments sur le film qui ont été dévoilés sont minimes, quelque chose fait inévitablement penser au dernier Cronenberg, puisqu'il sera là aussi question de corps et de changement. Cette fois, il s'agira plus précisément d'échange de corps pour revenir à une version "plus jeune, plus belle, plus parfaite", comme l'indique le synopsis ci-dessous :

AVEZ-VOUS DÉJÀ RÊVÉ D’UNE MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME ? Vous devriez essayer ce nouveau produit : The Substance. CA A CHANGÉ MA VIE. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite… Il suffit de partager le temps. Une semaine pour l’une, une semaine pour l’autre. Un équilibre parfait de sept jours. Facile n’est-ce pas ? Si vous respectez les instructions, qu’est ce qui pourrait mal tourner ?

En plus de ce résumé, trois photos du film ont été révélées. On y découvre ainsi sur un cliché Demi Moore au téléphone, et Margaret Qualley sur un deuxième. On peut imaginer qu'il s'agira de la même personne, la seconde pouvant être la version plus jeune de la première. Enfin, la troisième photo (en une) est particulièrement dérangeante, puisqu'on y voit un corps dans une salle de bain marqué par une imposante cicatrice qui va de la nuque au bas du dos. On vous laisse vous faire votre avis avec les images ci-dessous :

Margaret Qualley - The Substance

Demi Moore - The Substance

Le retour de Coralie Fargeat après Revenge

Outre son casting et ces images intrigantes, The Substance intéresse car il s'agit du nouveau film de Coralie Fargeat. La réalisatrice française avait fait parler d'elle en 2017 avec son premier long-métrage, Revenge. Dans celui-ci, la cinéaste proposait un rape and revenge jubilatoire, un film à la violence exacerbée porté par Matilda Lutz. Avec The Substance, on s'attend à quelque chose de moins explosif et sanglant, mais de plus dérangeant. En tout cas, le tournant que semble avoir pris la réalisatrice sera à surveiller durant ce Festival de Cannes 2024 (du 14 au 25 mai). Le film y sera présenté en compétition officielle, trois ans après Titane de Julia Ducournau, autre film de genre français qui avait remporté la Palme d'or.