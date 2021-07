The Suicide Squad : David Ayer profite de la sortie pour pousser un nouveau coup de gueule contre Warner

Avant "The Suicide Squad" de James Gunn, Warner Bros avait sorti "Suicide Squad" de David Ayer en 2016. Face aux retours négatifs que le film a reçus, Ayer a toujours confié que le film avait été charcuté par le studio. Avec la sortie récente, et les excellents retours sur le film de James Gunn, il a tenu à s'exprimer une nouvelle fois.

The Suicide Squad : Warner réussit son coup de poker

Les lignes seraient-elles en train de bouger du côté de Warner Bros ? En débauchant James Gunn, qui officiait du côté de Disney/Marvel, le studio américain lui a donné le champ libre pour The Suicide Squad. Pourtant, le pari était risqué : rebooter un film déjà fait en 2016 par David Ayer qui, en dépit d'un joli score au box-office, avait reçu un accueil glacial. Mais le risque a payé, puisque le film sorti il y a deux jours dans les salles françaises récolte d'excellents avis (il a notamment 97% de critiques positives sur Rotten Tomatoes).

Harley Quinn (Margot Robbie) - The Suicide Squad © Warner Bros

Les retours évoquent un film décomplexé, fun, et violent. En somme, tout ce que l'on attendait du film de David Ayer. Et que nous n'avons pas eu. La faute, selon lui, à un montage imposé par Warner Bros, très éloigné de sa vision. Après la sortie de la Snyder Cut de Justice League, il avait d'ailleurs avoué qu'il aimerait également pouvoir montrer la sienne. Un projet désormais enterré avec la sortie de The Suicide Squad. Mais le réalisateur l'a toujours en travers de la gorge.

David Ayer toujours en colère contre Warner Bros

Comme dit précédemment, il semblerait que Warner Bros ait laissé une grande liberté à James Gunn pour s'amuser avec The Suicide Squad. On ne peut que s'en féliciter, mais la pilule doit être difficile à avaler pour David Ayer, qui voit son travail relégué au rang de brouillon. Et plutôt que d'assister impuissant au spectacle, le réalisateur a tenu à s'exprimer, une dernière fois, sur le sujet.

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, il explique son parcours difficile, et l'aventure Suicide Squad. Il épingle une nouvelle fois Warner Bros à propos du montage du film :

J'ai mis ma vie dans Suicide Squad. J'ai fait quelque chose d'incroyable. Mon montage était complexe et profond, avec des personnages laissés pour compte (un thème qui me parle beaucoup). Le montage du studio n'est pas mon film. Retenez bien ça (...) C'était le fruit d'un travail collectif, porté par le montage incroyable de Lee Smith et John Gilroy, et la musique de Steven Price, qui ne contient aucun single commercial. Il possède de vrais arcs narratifs, des performances d'acteurs incroyables et un solide troisième acte (...)

Mais David Ayer a également tenu à féliciter James Gunn pour son travail :

Je suis très fier de James et excité du succès qui attend le film. Je soutiens WB et je suis content que la franchise reprenne sur des bases solides (...) chaque film est un miracle, et celui de James est le plus miraculeux d'entre-eux. J'apprécie votre patience. Je ne parlerai plus de ce sujet en public.

De son côté, James Gunn a tenu à le remercier pour son franc-parler :