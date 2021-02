The Suicide Squad : découvrez le synopsis officiel

James Gunn reprend la Suicide Squad en main et risque de proposer un moment de cinéma déjanté. À l'image de tout ce qu'il a fait précédemment dans sa carrière. On l'a déjà vu s'occuper de super-héros avec Les Gardiens de la Galaxie. Mais la team de chez DC peut lui permettre d'aller plus loin en termes de violence - le film sera classé R aux USA.

De nombreux espoirs sont placés en lui pour passer après le décevant Suicide Squad de David Ayer. On ne doute pas une seule seconde que les personnages vont avoir un film digne de leur rang. Nous retrouverons d'ailleurs certaines têtes déjà connues. Si l'équipe sera remaniée, elle comptera toujours Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney) et Rick Flag (Joel Kinnaman) dans ses rangs.

John Cena, Michael Rooker, Flula Borg, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Idris Elba, Mayling Ng, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion et Sean Gunn ont tous rejoint le casting. Du beau monde, auquel on ajoute le retour de Viola Davis en Amanda Waller.

Quelques images de The Suicide Squad ont déjà été montrées au public. Mais, ce que l'on veut maintenant, c'est une bande-annonce ! Elle ne sera pas pour de suite. Pour vous faire patienter, vous pouvez maintenant découvrir le synopsis officiel du film :

Bienvenue en enfer - alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis de A. Où les pires super-méchants sont gardés et où ils feront tout pour en sortir - rejoignez la super-secrète, super-sombre Task Force X. L'affection fait-ou-meurt du jour ? Rassemblez une collection d'escroqueries, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l'île reculée et infestée d'ennemis de Corto Maltese.

Avançant à travers une jungle grouillante d'adversaires militants et de forces de guérilla à tous les tournants, l'escouade est sur une mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag sur le terrain pour les tenir... Et les techniciens du gouvernement d'Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant chacun de leur mouvement. Et comme toujours, un faux pas et ils sont morts (que ce soit de la main de leurs adversaires, d'un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu'un veut faire un pari intelligent, mieux vaut jouer contre eux - eux tous.