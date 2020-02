The Suicide Squad : Harley Quinn a un nouveau look

Actuellement à l’écran avec ses copines dans « Birds of Prey », Harley Quinn prendra aussi part à « The Suicide Squad », la fausse suite réalisée par James Gunn. Des images du tournage montrent le personnage avec un nouveau look qui rappelle les premiers comics.

James Gunn a pour devoir de sauver ce qui pouvait l’être du film de David Ayer et de faire un The Suicide Squad bien meilleur. Quelques rescapés de la première équipe seront toujours là : Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman et Jai Courtney. Mais pour injecter du sang neuf et apposer sa vision, le réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie a puisé dans le catalogue DC afin de trouver des anti-héros pas forcément populaires mais qui avaient un potentiel pour apporter de la folie à cette suite. C’est pour ça que Idris Elba, John Cena, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Storm Reid, Nathan Fillion, Taika Waititi, Sean Gunn, Michael Rooker et d’autres ont été engagés. Un beau casting qui nous fera oublier – on l’espère – la précédente aventure.

Harley Quinn sera bien dans le film, parce que DC mise gros sur ce personnage. Elle a éclipsé le Joker pour devenir la figure majeure qui émerge, comme en atteste Birds of Prey qui vient de débarquer. The Suicide Squad contiendra beaucoup de personnages mais on se doute qu’Harley sera primordiale dans l’action. Le tournage est actuellement en cours et des images du plateau nous montrent que la délirante ex-compagne du Joker va avoir un nouveau look.

Harley Quinn change ses couettes dans The Suicide Squad

Pour le moment, c’est une Harley Quinn blonde avec des mèches rouges et bleues que l’on a pu voir. Cette version était éloignée de la toute première issue des comics, où elle arbore ce costume rouge et noir si connu. Le film de James Gunn ne va pas aller jusqu’à reprendre le costume dans lequel elle est née mais va essayer de s’en approcher par une touche visuelle marquée, en gardant les spécificités de la Harley Quinn introduite cinéma.

Le personnage reste similaire avec cette blondeur, et on ne sait pas dans quel contexte ces scènes se déroulent, mais on remarquera tous qu’elle a cette fois des couettes rouge et noire. On sent que son look veut rendre hommage à son identité originelle mais qu’on garde une part d’originalité pour ne pas simplement copier des éléments trop connus. James Gunn a voulu poser sa patte sur l’univers et devrait se laisser aller à d’autres libertés dans le reste du scénario. On lui fait confiance les yeux fermés.

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021.