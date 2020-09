The Suicide Squad : Jai Courtney lâche des infos sur Captain Boomerang

Jai Courtney, l'interprète de Captain Boomerang dans "Suicide Squad", donne des nouvelles de son personnage. Ce dernier sera globalement le même dans "The Suicide Squad", la suite réalisée par James Gunn.

The Suicide Squad

En 2016, David Ayer est chargé de réaliser le troisième film du DC Extended Universe (DCEU) : Suicide Squad. Le long-métrage réunit une bande de hors-la-loi chargée par le gouvernement de faire le sale boulot. Côté casting, le film réunissait une distribution impressionnante notamment composée de Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto, Cara Delevingne, Jai Courtney, Viola Davis ou encore Joel Kinnaman. Même si le film a rapporté plus de 746 millions de dollars au box-office, David Ayer a été remercié à cause des critiques majoritairement négatives. Il a été remplacé par James Gunn pour le deuxième opus.

Une suite sobrement intitulée The Suicide Squad, et qui réunira un casting un peu différent. Si Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis et Jai Courtney sont de retour, le reste de la distribution a changé. Ainsi, Idris Elba, John Cena ou encore Michael Rooker rejoignent l'aventure.

Captain Boomerang sera fidèle à lui-même

Jai Courtney fait partie des petits chanceux qui seront encore de la partie dans The Suicide Squad. Son personnage de Captain Boomerang avait fait bonne impression et James Gunn a décidé de le conserver dans son histoire. Récemment, ComingSoon a rencontré l'acteur pour son nouveau film The Good Criminal, où il partage l'affiche avec Liam Neeson. Bien entendu, l'interview a rapidement dérivé dans la direction de The Suicide Squad. Malgré le changement de réalisateur, Jai Courtney a assuré que Captain Boomerang sera globalement le même :

Je n'ai pas l'impression que quiconque ait ressenti le besoin d'abandonner ce que nous avions déjà établi. C'est définitivement le même gars. Ce n'est pas un Boomerang radicalement différent. C'est juste que la toile de fond est un peu différente et qu'il y a beaucoup plus de personnages. Donc chacun aura son propre sentiment et sa propre saveur à ce sujet. Le public va s'amuser autant que nous. En tout cas, le Boomerang n'arrivera jamais à s'entendre avec les autres, il demeurera éternellement un handicap pour l'équipe.

Captain Boomerang était un personnage relativement intéressant dans le premier film. Un ressort comique plutôt bien utilisé, notamment grâce à la prestation inspirée de Jai Courtney. Le personnage a même le droit à son clin d’œil dans le récent Birds of Prey. Ainsi, Captain Boomerang a été conservé par James Gunn, qui lui réservera certainement ses instants de bravoure. The Suicide Squad est attendu le 4 août 2021.