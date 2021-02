The Suicide Squad : James Gunn dit pourquoi ce tournage est le préféré de toute sa carrière

Le cinéaste James Gunn ne cesse de teaser le retour de la Suicide Squad. Alors que le tournage de « The Suicide Squad » est terminé, le réalisateur a déclaré, en cinq bonnes raisons, que c'était tout simplement le meilleur tournage de toute sa carrière.

The Suicide Squad : James Gunn au secours du DC Extended Universe (DCEU)

En 2016, David Ayer réalise Suicide Squad pour le DCEU. Une réunion super-héroïque pas comme les autres qui a pour but de présenter une équipe hétéroclite de super-vilains. Le film est notamment l'occasion d'introduire Margot Robbie dans la peau d'Harley Quinn. Une prestation qui a marqué les esprits. Le reste de la distribution se compose notamment de Will Smith en Deadshot, de Viola Davis, de Cara Delevingue, de Jai Courtney, de Joel Kinnaman ou encore de Jared Leto dans la peau du Joker. Et malgré ses 746 millions de dollars de recette au box-office, Suicide Squad a rencontré des critiques majoritairement négatives. Ce qui a entraîné le renvoi de David Ayer. Ce dernier a été remplacé par James Gunn pour mettre en scène la suite de leurs aventures : The Suicide Squad.

The Suicide Squad ©Warner Bros Studios

Pour l'occasion, James Gunn s'est séparé de Will Smith et de Jared Leto, pour offrir au public de nouveaux personnages. Outre les retours de Margot Robbie, de Viola Davis, de Joel Kinnaman et de Jay Courtney, le reste de la distribution se compose notamment de John Cena, d'Idris Elba, de Sean Gunn ou encore de l'acteur fétiche du cinéaste : Michael Rooker.

Le meilleur tournage de sa carrière

Récemment, un fan a demandé sur Twitter à James Gunn quel était le tournage le plus amusant de toute sa carrière. Sans hésiter, le cinéaste a choisi The Suicide Squad, et a élaboré 5 raisons pour justifier cette nomination :

1) Faire de la créativité ma priorité ultime. Dans le passé, je laissais trop mon perfectionnisme, ou mon envie de faire plaisir, ou ma peur de ne pas faire un succès être une partie importante de mes réflexions. Là je laisse la créativité prendre entièrement le dessus.

2) Être dans le meilleur état mental et émotionnel. Lié au numéro 1 bien sûr. J'ai traversé des épreuves qui m'ont appris à quel point j'avais de l'amour dans ma vie et ont revigoré la joie de l'expression créative que j'avais plus jeune.

3) Les gens autour de moi : un casting et une équipe formidables et un studio incroyablement solidaire. Des gens exceptionnellement talentueux, avisés et gentils, partout. De plus, j'avais choisi le meilleur des meilleurs membres de l'équipe avec lesquels j'avais travaillé dans le passé.

4) Bonnes habitudes de sommeil. Dans le passé, l'anxiété (et l'excitation) de la réalisation de films avaient conduit à de nombreuses nuits blanches, souvent avec seulement 10 heures de sommeil par semaine. J'étais souvent malheureux. En raison d'un meilleur centre émotionnel, j'ai généralement obtenu les 5 ou 6 heures par nuit dont j'avais besoin, souvent plus.

5) Me sentir en phase avec mon métier et au sommet de mes capacités. La réalisation est un métier complexe et après 25 ans de cette pratique professionnelle, je ressens la confiance qui vient avec la maîtrise de certains aspects de celui-ci.

The Suicide Squad ©Warner Bros Studios

De toute évidence, James Gunn semble très excité à l'idée de nous montrer The Suicide Squad. Il semblerait que l'artiste se soit amusé comme un petit fou sur le tournage du film DC, et n'hésite pas à en chanter les louanges. Lui qui joue sur les deux tableaux, à la fois chez Marvel Studios et chez DC Comics, ne se censure pas pour autant. Il fait la promotion de ses films indépendamment des studios pour lesquels il travaille. Le long-métrage est attendu le 4 août prochain simultanément sur HBO Max et dans les salles de cinéma.