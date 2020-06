The Suicide Squad : James Gunn explique la surprenante origine du titre

Après le film de David Ayer sobrement intitulé "Suicide Squad", celui de James Gunn arrive avec un titre d'une folle simplicité mais qui en dit long : "The Suicide Squad". Le réalisateur a expliqué son origine et comment il est né à la suite d'une simple plaisanterie de sa part.

Rien ne sert de faire dans l'originalité quand la simplicité est d'une efficacité redoutable. Le titre The Suicide Squad en est la preuve. À la fois suite du film de David Ayer et réinvention de l'univers, le projet mené par James Gunn a posé ses ambitions avec claires en ajoutant juste un "The" devant le nom du groupe d'anti-héros. Un mot et trois lettres, mais une portée symbolique bien plus grande. Cette fois, c'est bien LE film qu'on attendait sur ces personnages. Réduisant ainsi le précédent à quelque chose de moindre. Comme pour l'effacer.

Lors d'un Q&A suivi par du monde sur Instagram, James Gunn a expliqué comment ce titre a vu le jour :

Je l'ai dit une fois pour rire et la Warner et les producteurs ont aimé. Il n'y a pas de grandes chances pour qu'il change, mais on ne sait jamais.

Certains fans s'interrogent sur la possibilité d'un changement de titre car DC va aussi sortir The Batman. Niveau originalité, ce n'est pas brillant. Mais, à en croire le réalisateur de The Suicide Squad, une modification du titre est très peu probable.

À l'inverse de ses blagues de mauvais goût sur Twitter (qui lui ont coûté une brouille avec Disney), James Gunn a cette fois été assez inspiré, au-delà même de ses espérances. Mais quand on fait le malin avec un titre aussi sûr de lui, il faut derrière avoir les épaules pour assumer cette prétention de faire mieux. Le réalisateur et le studio n'ont pas le droit de se manquer après la débâcle spectaculaire du premier essai.

James Gunn et la Suicide Squad, une rencontre évidente

La Warner a eu une merveilleuse idée en allant chercher James Gunn juste après son divorce avec Disney et on a toutes les raisons du monde de penser que ce mariage peut fonctionner. Son style est proche de cet univers, avec de l'irrévérence, des anti-héros et la possibilité de s'éclater visuellement.

Pour supplanter le précédent film sans renier tout ce qu'il a installé, The Suicide Squad va rappeler certains personnages comme Harley Quinn, Captain Boomerang ou Rick Flag, tout en en présentant des nouveaux.

Tourné avant la pandémie, le film devrait respecter la date de sortie du 4 août 2021.