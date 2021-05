The Suicide Squad : James Gunn explique le choix de Sylvester Stallone pour jouer King Shark

Tout le monde a adoré la présentation de King Shark dans la première bande-annonce de « The Suicide Squad ». Le réalisateur James Gunn a récemment expliqué de quelle manière il avait écrit ce personnage et comment il a pensé à Sylvester Stallone.

Qui est King Shark ?

King Shark est un personnage de l'écurie DC Comics créé en 1994 par Karl Kesel. Méta-humain originaire d'une Terre alternative, Shay Lamden possède les caractéristiques d'un homme-requin. Pour les lecteurs de comics, c'est un anti-héros relativement emblématique, notamment pour son ton décalé. Un protagoniste qui a par ailleurs parfaitement sa place au sein de la Suicide Squad. Récemment, King Shark est également apparu dans la série Flash et dans la série animée Harley Quinn. Dans The Suicide Squad.

King Shark dans The Suicide Squad

Les différentes bandes-annonces de The Suicide Squad ont notamment révélé le design inédit de King Shark dans le film du DC Extended Universe (DCEU). Ainsi, l'homme-requin sera présenté en CGI, mais sera également doublé par l'inimitable Sylvester Stallone pour l'occasion. D'après les différentes images promotionnelles, King Shark sera en quelque sorte la mascotte de l'équipe. Un héros attachant, visiblement assez niais et gentil, mais capable d'une violence inouïe. Lors d'une interview avec Den of Geek, James Gunn a expliqué comment il avait abordé ce personnage :

Qui ne veut pas voir un poisson manger beaucoup de gens alors que les spectateurs le trouvent inexplicablement mignon ? Je savais que je voulais utiliser un animal, et je savais que King Shark était membre de l'équipe dans les nouvelles bandes dessinées. J'ai aimé le concept de ce personnage. Donc King Shark était mon premier ajout.

King Shark (Sylvester Stallone) - The Suicide Squad ©Warner Bros Studios / HBO Max

Quant au choix de Sly dans le rôle de King Shark, c'était une évidence pour James Gunn. Le cinéaste a écrit le personnage avec la voix du comédien dans sa tête. Pour lui, personne d'autre ne pouvait l'incarner :

Curieusement, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai commencé à prendre des risques et à écrire pour des acteurs que je ne connaissais pas. Ainsi, par exemple, j'ai écrit Bloodsport pour Idris Elba. Pourtant, je ne l'avais jamais rencontré, mais je suis un énorme fan de son travail. Je connaissais Sly, et je le connais même assez bien. J'ai donc écrit le rôle de King Shark avec sa voix en tête.

James Gunn aime insérer des mascottes rigolotes dans la plupart de ses films. Groot demeure évidemment l'exemple parfait. Mais James Gunn a précisé que « King Shark est beaucoup moins sentimental que Groot ». Il faut dire qu'en même temps, Groot ne dévore pas la tête des gens. En tout cas, ce nouveau film de James Gunn promet d'être explosif et est très attendu par les fans de DC comics, et plus largement des films de super-héros. The Suicide Squad est programmé pour le 28 juillet prochain dans nos salles obscures.